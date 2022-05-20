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Son dakika | 'Şeker dede' şoku; Hastane hastane gezip hastalıklı kan vermiş
Giriş Tarihi: 20.05.2022 06:39
Güncelleme Tarihi: 20.05.2022
06:39
Son dakika | 'Şeker dede' şoku; Hastane hastane gezip hastalıklı kan vermiş
Son dakika haberler: Ankara'da hiçbir engeli bulunmayan yüzlerce kişi, 10 bin lira karşılığında sahte evraklarla özel ve kamu hastane çalışanları aracılığı ile çıkardıkları engelli sağlık raporuyla emekli oldu ve devlet milyonlarca lira maddi zarara uğrattı. İşte hastane hastane gezerek hastalıklı kan verme yöntemiyle sahtecilik yapan 'ŞEKER DEDE' lakaplı çete üyesinin akılalmaz işleri ve SABAH'ın ulaştığı son dakika detayları