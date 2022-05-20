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Haberler Yaşam Son dakika | 'Şeker dede' şoku; Hastane hastane gezip hastalıklı kan vermiş
Giriş Tarihi: 20.05.2022 06:39 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 06:39

Son dakika | 'Şeker dede' şoku; Hastane hastane gezip hastalıklı kan vermiş

Son dakika haberler: Ankara'da hiçbir engeli bulunmayan yüzlerce kişi, 10 bin lira karşılığında sahte evraklarla özel ve kamu hastane çalışanları aracılığı ile çıkardıkları engelli sağlık raporuyla emekli oldu ve devlet milyonlarca lira maddi zarara uğrattı. İşte hastane hastane gezerek hastalıklı kan verme yöntemiyle sahtecilik yapan 'ŞEKER DEDE' lakaplı çete üyesinin akılalmaz işleri ve SABAH'ın ulaştığı son dakika detayları

ÖMER ÇETİN
Son dakika | ’Şeker dede’ şoku; Hastane hastane gezip hastalıklı kan vermiş

Son dakika haberler: Ankara'da hiçbir engeli bulunmayan yüzlerce kişi, 10 bin lira karşılığında sahte evraklarla özel ve kamu hastane çalışanları aracılığı ile çıkardıkları engelli sağlık raporuyla emekli oldu ve devlet milyonlarca lira maddi zarara uğrattı. Mali polisin çalışmalarının ardından düzenlediği operasyonla 24 kişilik şebeke çökertilmişti. SABAH yürütülen soruşturma ile ilgili yeni detaylara ulaştı.

Şebekenin kilit ismi ise; 75 yaşındaki şeker hastası olan "Şeker Dede" lakaplı V.E.'nin hastaneleri gezerek engelli rapor isteyen kişilerin yerine kendi kanını verdiği ortaya çıktı.

İşte şoke eden hastalıklı kan yönteminin son dakika ayrıntıları...

Son dakika | ’Şeker dede’ şoku; Hastane hastane gezip hastalıklı kan vermiş

Hastane çalışanın sahte raporla kendini emekli ettiği ardından da aynı yöntemle eşinin de emekli olduğu belirlendi. Kamu kurumunda otobüs sürücüsü olan kişinin, çalışma arkadaşlarından 6 kişinin sahte rapor ile emekli olmasının ardından birlikte sahte rapor işi yapmaya başladıkları tespit edildi. Ayrıca Mali polis, şebekeyi 9 ay boyunca adım adım takibe aldı ve tespit ettiği 17 kişiyi Hakem Hastanesine tek tek 2 polis eşliğinde sevk ettirerek 13 kişinin engelli değil sağlıklı olduklarını ortaya çıkardı.

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Son dakika | ’Şeker dede’ şoku; Hastane hastane gezip hastalıklı kan vermiş

'ŞEKER DEDE'NİN HASTALIKLI KAN VURGUNUNDA TÜM DETAYLARA SABAH ULAŞTI

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, hiçbir engel bulunmayan kişilere 10 bin lira karşılığında sahte evraklarla bazı özel ve kamu hastanelerinde çalışanlar aracılığıyla engelli sağlık raporu çıkararak emekli olmalarını sağladıklarını tespit etmesinin ardından Ankara merkezli 3 ilde düzenlediği operasyonla 24 kişilik şebeke çökertilmiş 5 milyon lira kamu zararının önüne geçilmişti. Mali polisin titizlikle yürüttüğü soruşturma detaylarına SABAH ulaştı.

Son dakika | ’Şeker dede’ şoku; Hastane hastane gezip hastalıklı kan vermiş

HER RAHATSIZLIĞIN BİR PUANI VAR

Sahte rapor çetesi, rapor isteyen kişilerden 10 bin lira karşılığında engelli sağlık raporu için uygulanan "Balthazard" adı verilen engel oranı hesaplama yönteminin sürecin başından sonuna kadar takip ettikleri ve işlemlerin başında kendilerinin durduğu ortaya çıktı. Şebeke, birden fazla hastalığı ve engeli varmış gibi tetkik ve tedaviye yönlendirdikleri belirlendi. Kalp rahatsızlığına 20 puan, şeker hastalığına 10 puan, uyku apnesi 15 puan şeklinde toplam 45 puan düzenleyerek raporlarda yüzde 40 ve üzeri çalışma gücü oranını kaybettikleri yönünde sahte engelli raporu düzenleyerek emeklilik hakkı kazandırdıkları tespit edildi.

Son dakika | ’Şeker dede’ şoku; Hastane hastane gezip hastalıklı kan vermiş

ŞEBEKENİN BAŞINDA OTOBÜS SÜRÜCÜLERİ

Kamu kurumunda otobüs sürücü olan kişinin sahte engelli raporu ile emekliye ayrıldığı ortaya çıktı. Emekli olan kişinin, çalışma arkadaşlarından 6 kişi daha aynı yöntemle emekli oldu. Bir araya gelen otobüs sürücüleri sahte rapor işine girdikleri ve çevrelerinde bulunan eş dost ve akrabalarını emekli yaptıkları ortaya çıktı. Hastane çalışanı ayını yöntemle önce kendi emekli olduğu ardından eşini de emekli yaptırdığı belirlendi.

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