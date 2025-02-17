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SON DAKİKA: Selçuk Üniversitesi'nde silahlı saldırı! Dekan yardımcısını vurup intihar girişiminde bulundu
Giriş Tarihi: 17.02.2025 15:35
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025
15:35
SON DAKİKA: Selçuk Üniversitesi'nde silahlı saldırı! Dekan yardımcısını vurup intihar girişiminde bulundu
Son dakika haberleri: Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde silahlı saldırı meydana geldi. İddiaya göre bir öğrenci dekan yardımcısını vurup intihar girişiminde bulundu. 2 yaralı hastaneye kaldırıldı.