Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA: Selçuk Üniversitesi'nde silahlı saldırı! Dekan yardımcısını vurup intihar girişiminde bulundu
Giriş Tarihi: 17.02.2025 15:35 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 15:35

SON DAKİKA: Selçuk Üniversitesi'nde silahlı saldırı! Dekan yardımcısını vurup intihar girişiminde bulundu

Son dakika haberleri: Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde silahlı saldırı meydana geldi. İddiaya göre bir öğrenci dekan yardımcısını vurup intihar girişiminde bulundu. 2 yaralı hastaneye kaldırıldı.

TOLGA YANIK
SON DAKİKA: Selçuk Üniversitesi’nde silahlı saldırı! Dekan yardımcısını vurup intihar girişiminde bulundu

Son dakika haberleri: Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde silahlı saldırı meydana geldi.

SON DAKİKA: Selçuk Üniversitesi’nde silahlı saldırı! Dekan yardımcısını vurup intihar girişiminde bulundu

DEKAN YARDIMCISINI VURUP İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Bir öğrenci dekan yardımcısını vurduktan sonra intihar girişiminde bulundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: Selçuk Üniversitesi’nde silahlı saldırı! Dekan yardımcısını vurup intihar girişiminde bulundu

Olayda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

SON DAKİKA: Selçuk Üniversitesi’nde silahlı saldırı! Dekan yardımcısını vurup intihar girişiminde bulundu

Yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Müjdat Yeşil

SON DAKİKA: Selçuk Üniversitesi’nde silahlı saldırı! Dekan yardımcısını vurup intihar girişiminde bulundu

Ayrıntılar geliyor...

SON DAKİKA