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SON DAKİKA... Selçuk Üniversitesi’ndeki silahlı saldırıda korkunç detaylar! Müjdat Yeşildal saldırgan Bestami Serdar E.’yi odasına çağırdığı sırada…
Giriş Tarihi: 18.02.2025 14:40
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
14:40
Konya'daki Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde dün korkunç bir silahlı saldırı yaşandı. Bestami Serdar E., dekan yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal'ı tabanca ile yaralayıp ardından intihara kalkıştı. Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı. İşte haberin ayrıntıları…