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Haberler Yaşam SON DAKİKA... Selçuk Üniversitesi’ndeki silahlı saldırıda korkunç detaylar! Müjdat Yeşildal saldırgan Bestami Serdar E.’yi odasına çağırdığı sırada…
Giriş Tarihi: 18.02.2025 14:40 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 14:40

SON DAKİKA... Selçuk Üniversitesi’ndeki silahlı saldırıda korkunç detaylar! Müjdat Yeşildal saldırgan Bestami Serdar E.’yi odasına çağırdığı sırada…

Konya'daki Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde dün korkunç bir silahlı saldırı yaşandı. Bestami Serdar E., dekan yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal'ı tabanca ile yaralayıp ardından intihara kalkıştı. Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı. İşte haberin ayrıntıları…

DHA
SON DAKİKA... Selçuk Üniversitesi’ndeki silahlı saldırıda korkunç detaylar! Müjdat Yeşildal saldırgan Bestami Serdar E.’yi odasına çağırdığı sırada…

Türkiye'nin konuştuğu olay, dün saat 15.00 sıralarında Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin dekanlık katında meydana geldi.

SON DAKİKA... Selçuk Üniversitesi’ndeki silahlı saldırıda korkunç detaylar! Müjdat Yeşildal saldırgan Bestami Serdar E.’yi odasına çağırdığı sırada…

Sağlık Yönetimi bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Bestami Serdar E., yanında getirdiği 2 tabancadan biriyle dekan yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal'a ateş edip göğsünden yaraladı, ardından da aynı tabancayla kendi başına ateş edip, intihara kalkıştı.

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SON DAKİKA... Selçuk Üniversitesi’ndeki silahlı saldırıda korkunç detaylar! Müjdat Yeşildal saldırgan Bestami Serdar E.’yi odasına çağırdığı sırada…

Aynı kampüs içindeki üniversiteye ait tıp fakültesi hastanesine kaldırılan Dr. Müjdat Yeşildal'ın sağlık durumunun iyi olduğu, öğrenci Bestami Serdar E.'nin hayati tehlikesinin ise devam ettiği belirtildi.

SON DAKİKA... Selçuk Üniversitesi’ndeki silahlı saldırıda korkunç detaylar! Müjdat Yeşildal saldırgan Bestami Serdar E.’yi odasına çağırdığı sırada…

ORTAK DERSLERDEN MUAF OLMAK İSTEMİŞ

Fakültedeki saldırıya ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Kocaeli Çayırova Şehit İlhan Kartal Anadolu Lisesi'nden 2020 yılında mezun olan Bestami Serdar E.'nin aynı yıl Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü'nü kazandığı, mezun olduktan sonra tekrar üniversite sınavlarına girip aynı fakültenin Sağlık Yönetimi Bölümü'ne başladığı öğrenildi.

SON DAKİKA... Selçuk Üniversitesi’ndeki silahlı saldırıda korkunç detaylar! Müjdat Yeşildal saldırgan Bestami Serdar E.’yi odasına çağırdığı sırada…

Bestami Serdar E.'nin mezun olduğu bölümle, şu an aynı olan bazı ortak derslerden muaf olmak istediğini daha önce dekanlığa bildirdiği, ancak isteğinin kabul olmadığı belirtildi.

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