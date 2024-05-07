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Haberler Yaşam SON DAKİKA SİGARA ZAMMI: Yeni fiyatlar gündemde! Sigaraya zamlandı mı, güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 07.05.2024 16:46 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 16:46

SON DAKİKA SİGARA ZAMMI: Yeni fiyatlar gündemde! Sigaraya zamlandı mı, güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?

Sigara fiyatları araştırılmaya başladı. Geçtiğimiz ay bir grup sigaraya gelen zamdan sonra bu ayda bir grup tütün mamulüne gelen zam gündem oldu. Markaların araştırıldığı listede en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları takip edilmeye başladı. Tütün mamulü kullanıcıları fiyat etiketlerine odaklandı. Sigara zammı son dakika etiketli haberler arasında yerini aldı. Peki, 7 Mayıs sigaraya zam mı geldi, güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar

SON DAKİKA SİGARA ZAMMI: Yeni fiyatlar gündemde! Sigaraya zamlandı mı, güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?

Zamlı sigara fiyatları araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz ay yaşanan artıştan sonra bu ayda sigara zam geldiği iddiası ortaya atıldı. Özellikle geçtiğimiz günlerde zam gelen gruplara ikinci bir zam iddiası gündemde yerini aldı. Peki; sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, sigaraya zam son dakika haberleri...

SON DAKİKA SİGARA ZAMMI: Yeni fiyatlar gündemde! Sigaraya zamlandı mı, güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?

SİGARAYA ZAM MI GELDİ?
Son günlerde sigara zammı yeniden gündemdeki yerini aldı. Sosyal medyada paylaşılan bazı iddiaların ardından resmi bir açıklama bulmak adına markalara ve paket fiyatlarına dönen kullanıcılar en pahalı ve en ucuz sigara fiyatını araştırmaya başladı.

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SON DAKİKA SİGARA ZAMMI: Yeni fiyatlar gündemde! Sigaraya zamlandı mı, güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?

BİR SİGARA GRUBUNA DAHA 3 TL ZAM GELDİ!
Bir sigara grubuna daha 4 Mayıs günü zam geldi. Bu markanın Nisan ayındaki zamla birlikte grubun en pahalı sigarası 67 TL, en ucuzu ise 60 lira seviyesindeydi.

SON DAKİKA SİGARA ZAMMI: Yeni fiyatlar gündemde! Sigaraya zamlandı mı, güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?

BİR SİGARA GRUBUNA DAHA 3 TL ZAM GELDİ!
Bir sigara grubuna daha 4 Mayıs günü zam geldi. Bu markanın Nisan ayındaki zamla birlikte grubun en pahalı sigarası 67 TL, en ucuzu ise 60 lira seviyesindeydi.

SON DAKİKA SİGARA ZAMMI: Yeni fiyatlar gündemde! Sigaraya zamlandı mı, güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?

EN PAHALI VE EN UCUZ SİGARA FİYATI NE KADAR?
Yeni zamla birlikte en pahalı sigara 70 TL, en ucuzu ise 63 lira oldu.

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