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SON DAKİKA SİGARA ZAMMI: Yeni fiyatlar gündemde! Sigaraya zamlandı mı, güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 07.05.2024 16:46
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
16:46
SON DAKİKA SİGARA ZAMMI: Yeni fiyatlar gündemde! Sigaraya zamlandı mı, güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?
Sigara fiyatları araştırılmaya başladı. Geçtiğimiz ay bir grup sigaraya gelen zamdan sonra bu ayda bir grup tütün mamulüne gelen zam gündem oldu. Markaların araştırıldığı listede en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları takip edilmeye başladı. Tütün mamulü kullanıcıları fiyat etiketlerine odaklandı. Sigara zammı son dakika etiketli haberler arasında yerini aldı. Peki, 7 Mayıs sigaraya zam mı geldi, güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar