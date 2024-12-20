SON DAKİKA | Sıla bebek soruşturmasında yeni gelişme: İddianamenin detayları ortaya çıktı! Kanlı bezi yok etmiş

KANLI BEZİ YOK ETMİŞ

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli anne Bakiye Yeniçeri'nin Sıla Yeniçeri'nin koruma ve bakımından sorumlu olduğu belirtilerek, velayetin kapsamı ve anne-babanın yükümülülklerini yerine getirmediği, buna rağmen şüphelinin çocuğunu defalarca istismar ve şiddete maruz kalacağı bilinen bir ortama bırakmış olduğu, cinsel istismara dair delil niteliği taşıyan kanlı bezi yok ederek suç delillerini gizleme ve bildirim yapmama suçlarını işlediği ifade edildi.