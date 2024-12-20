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SON DAKİKA | Sıla bebek soruşturmasında yeni gelişme: İddianamenin detayları ortaya çıktı! Kanlı bezi yok etmiş
Giriş Tarihi: 20.12.2024 15:57
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024
16:16
SON DAKİKA | Sıla bebek soruşturmasında yeni gelişme: İddianamenin detayları ortaya çıktı! Kanlı bezi yok etmiş
Son dakika... Türkiye'yi ağlatan Sıla bebeğin hayatını kaybetmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Yürütülen soruşturmanın iddianamesi tamamlandı. Hazırlanan İddianamede şüphelilerden anne Bakiye Yeniçeri, komşu Kani A. ve sevgilisi Sanlı Ö'nün ihmalleri ve eylemleri dolayısıyla Sıla bebeğin ölümüne neden oldukları ileri sürülüyor.