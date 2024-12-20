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Giriş Tarihi: 20.12.2024 15:57 Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 16:16

SON DAKİKA | Sıla bebek soruşturmasında yeni gelişme: İddianamenin detayları ortaya çıktı! Kanlı bezi yok etmiş

Son dakika... Türkiye'yi ağlatan Sıla bebeğin hayatını kaybetmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Yürütülen soruşturmanın iddianamesi tamamlandı. Hazırlanan İddianamede şüphelilerden anne Bakiye Yeniçeri, komşu Kani A. ve sevgilisi Sanlı Ö'nün ihmalleri ve eylemleri dolayısıyla Sıla bebeğin ölümüne neden oldukları ileri sürülüyor.

İHA
SON DAKİKA | Sıla bebek soruşturmasında yeni gelişme: İddianamenin detayları ortaya çıktı! Kanlı bezi yok etmiş

Son dakika haberi: Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde annesi tarafından komşusuna bırakıldıktan sonra cinsel istismar ve şiddet mağduru 2 yaşındaki Sıla Bebeğin hayatını kaybetmesi ile ilgili iddianamenin detayları ortaya çıktı.

SON DAKİKA | Sıla bebek soruşturmasında yeni gelişme: İddianamenin detayları ortaya çıktı! Kanlı bezi yok etmiş

KANLI BEZİ YOK ETMİŞ

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli anne Bakiye Yeniçeri'nin Sıla Yeniçeri'nin koruma ve bakımından sorumlu olduğu belirtilerek, velayetin kapsamı ve anne-babanın yükümülülklerini yerine getirmediği, buna rağmen şüphelinin çocuğunu defalarca istismar ve şiddete maruz kalacağı bilinen bir ortama bırakmış olduğu, cinsel istismara dair delil niteliği taşıyan kanlı bezi yok ederek suç delillerini gizleme ve bildirim yapmama suçlarını işlediği ifade edildi.

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SON DAKİKA | Sıla bebek soruşturmasında yeni gelişme: İddianamenin detayları ortaya çıktı! Kanlı bezi yok etmiş

Bakiye Yeniçeri'nin ayrıca 8 Eylül 2024 tarihinde Sıla bebekte meydana gelen künt travma nedeniyle ölümüne neden olan olaylarda ihmali davranışıyla kasten adam öldürme suçunu işlediği iddia edildi.

SON DAKİKA | Sıla bebek soruşturmasında yeni gelişme: İddianamenin detayları ortaya çıktı! Kanlı bezi yok etmiş

Komşu Kani A'nın, Sıla Yeniçeri'ye yönelik cinsel istismar suçlarına karışması ve çocuğu cebir kullanarak hürriyetinden yoksun bırakma eylemleriyle itham edildiği iddianamede ayrıca, DNA incelemeleri ve adli tıp raporlarıyla bu suçlamaların desteklendiği belirtildi. Olayda Kani A'ın oğlu K.A.'nın ve Komşu çocuğu G.K.'ni de da istismar eylemlerine dahil olduğu ancak onun ayrı bir soruşturmayla ele alındığı bilgisi yer aldı.

SON DAKİKA | Sıla bebek soruşturmasında yeni gelişme: İddianamenin detayları ortaya çıktı! Kanlı bezi yok etmiş

Sanlı Ö. ise Sıla bebeğin cinsel istismara maruz kaldığını bilmesine rağmen yetkililere bildirimde bulunmamakla suçlandı. İddianamede, Sanlı Ö.'nün olayla ilgili gerekli sorgulamaları yapmamasının sorumluluğu arttırdığı belirtilerek "Suçu Bildirmeme" suçundan cezalandırılması istendi.

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