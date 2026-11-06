SON DAKİKA! Şile Belediye Başkanı ifade verdi: Adaylık parası yerine iskân kıyağı istediler! Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik...

Son dakika! Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturmasında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, davanın 7. gününde savunma yaptı. Kabadayı, savunmasında Ekrem İmamoğlu ve ekibine yüklendi.

Seçim öncesinde CHP'nin Şile'yi kazanmasını beklenmediği için kendisinin aday gösterildiğini ve herhangi bir adaylık masrafı ya da adaylık parası talep edilmediğini ancak seçimi kazandığında iskân kıyağı ile telafisinin istendiğini kaydetti.