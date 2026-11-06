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Giriş Tarihi: 06.11.2026 07:41 Güncelleme Tarihi: 06.11.2026 07:42

SON DAKİKA! Şile Belediye Başkanı ifade verdi: Adaylık parası yerine iskân kıyağı istediler! Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik...

Son dakika... Şile Belediyesi soruşturmasında görevden alınan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, herhangi bir adaylık parası talep edilmediğini, ancak seçimi kazandığında iskân kıyağıyla telafisinin istendiğini anlattı.

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Leyla Yıldız
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SON DAKİKA! Şile Belediye Başkanı ifade verdi: Adaylık parası yerine iskân kıyağı istediler! Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik...

Son dakika! Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturmasında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, davanın 7. gününde savunma yaptı. Kabadayı, savunmasında Ekrem İmamoğlu ve ekibine yüklendi.

Seçim öncesinde CHP'nin Şile'yi kazanmasını beklenmediği için kendisinin aday gösterildiğini ve herhangi bir adaylık masrafı ya da adaylık parası talep edilmediğini ancak seçimi kazandığında iskân kıyağı ile telafisinin istendiğini kaydetti.

SON DAKİKA! Şile Belediye Başkanı ifade verdi: Adaylık parası yerine iskân kıyağı istediler! Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik...

92 yıla kadar hapsi istenen Kabadayı, belediye tecrübesi olmamasına rağmen aday gösterildiğini belirterek, "Seçimden yaklaşık bir veya iki ay sonra İstanbul'da bir otelde CHP'li 26 belediye başkanının katıldığı bir toplantı yapıldı.

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SON DAKİKA! Şile Belediye Başkanı ifade verdi: Adaylık parası yerine iskân kıyağı istediler! Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik...

Toplantıya Ekrem İmamoğlu ve o zamanın CHP İl Başkanı Özgür Çelik çağırdı. Toplantı öncesinde telefonlarımız özel kalemlere verildi. Benim telefonumu da o zamanki yanımda bulunan özel kalem Oğuz Kaçmaz aldı ve toplantıya başladık. Toplantının konusu partinin kazandığı belediye sayısı, il örgütlerinin masrafları, önümüzdeki kongre, kurultay ya da cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili bütçe konuşuldu.

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SON DAKİKA! Şile Belediye Başkanı ifade verdi: Adaylık parası yerine iskân kıyağı istediler! Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik...

Toplantıda (CHP İl Başkan Yardımcısı) Hasan Tozkoparan yanıma geldi. Şile'de kendisine yakın kişilere ait yapıların iskânıyla ilgili bir menfaat karşılığında partiye istenen tutardan mahsup yapılacağını söyledikten sonra ben toplantıdan çıktım. Çünkü taleplerden bunaldım. Artık toplantılara katılmamaya başladım. Adaylık döneminde normal şartlarda Şile'yi CHP'nin kazanacağını düşünselerdi ben aday olamazdım. İllaki kendi içlerinden bir tanesi aday olacaktı" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA! Şile Belediye Başkanı ifade verdi: Adaylık parası yerine iskân kıyağı istediler! Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik...

'İŞTEN ÇIKARILACAK İSİMLER SÖYLENDİ'

Kabadayı, "Bir gün Hasan Tozkoparan tarafından telefonuma 3-4 tane Şile Belediyesi personelinin isminin yazdığı mesaj geldi. 'Bunlar seçim zamanı Ekrem İmamoğlu'na küfür etti, bunlarla yolumuzu ayırmamız lazım' dedi. Ben bu arkadaşları çağırdım. Bunu onlara söylerken onlar da ağladı ben de ağladım."

SON DAKİKA! Şile Belediye Başkanı ifade verdi: Adaylık parası yerine iskân kıyağı istediler! Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik...

"'Bana 2 ay müsaade edin, ben kendimi toplayayım şu an bir şey yapamıyorum elim kolum bağlı' dedim. Daha sonra yine bir personelin bana 'Bozkurt' yapan fotoğraflarını atarak işten çıkarmamı istedi" diye konuştu.

#EKREM İMAMOĞLU

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