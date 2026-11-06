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SON DAKİKA! Şile Belediye Başkanı ifade verdi: Adaylık parası yerine iskân kıyağı istediler! Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik...
Giriş Tarihi: 06.11.2026 07:41
Güncelleme Tarihi: 06.11.2026 07:42
SON DAKİKA! Şile Belediye Başkanı ifade verdi: Adaylık parası yerine iskân kıyağı istediler! Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik...
Son dakika... Şile Belediyesi soruşturmasında görevden alınan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, herhangi bir adaylık parası talep edilmediğini, ancak seçimi kazandığında iskân kıyağıyla telafisinin istendiğini anlattı.