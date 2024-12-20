Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son dakika | Sosyal medya fenomeni Neşe Özkan'ın ölümünde şok iddia: Genç kadından geriye o fotoğraflar kaldı!
Giriş Tarihi: 20.12.2024 10:23 Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 10:24

Son dakika | Sosyal medya fenomeni Neşe Özkan'ın ölümünde şok iddia: Genç kadından geriye o fotoğraflar kaldı!

Son dakika haberi: Sosyal medya fenomeni Neşe Özkan, girdiği estetik ameliyatından sağ çıkamadı. Genç kadın, iddiaya göre ameliyat esnasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Neşe Özkan'ın ailesi acı olayın ardından dikkat çeken ifadeler kullandı. Kardeşinin ölümünde doktor ihmali bulunduğunu belirten ağabeyi Mevlüt Başkan, "Şikayetçi olacağım" dedi. İşte son dakika haberinin detayları!

MUSTAFA BAKIRHAN
Son dakika | Sosyal medya fenomeni Neşe Özkan’ın ölümünde şok iddia: Genç kadından geriye o fotoğraflar kaldı!

Son dakika haberi... Sosyal medya ünlüsü Neşa Özkan, İstanbul'da karın gerdirme ve göğüs küçültme ameliyatının ardından geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. İki çocuk annesi genç kadın Bursa'da defnedildi.

Son dakika | Sosyal medya fenomeni Neşe Özkan’ın ölümünde şok iddia: Genç kadından geriye o fotoğraflar kaldı!

27 yaşındaki Neşe Özkan, bir arkadaşının personel indirimi yapacağını söylemesi ve tavsiyesi üzerine polis memuru olan eşi İskender Özkan ile birlikte yaşadıkları Bursa'dan İstanbul'a giderek Gaziosmanpaşa ilçesindeki özel bir hastaneye başvurdu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Sosyal medya fenomeni Neşe Özkan’ın ölümünde şok iddia: Genç kadından geriye o fotoğraflar kaldı!

Bu hastanede karın germe ve göğüs küçültme operasyonu için ameliyat masasına yatan genç kadının 5 saat süren ameliyatın ardından kalbi durdu. Neşe Özkan kurtarılamadı.

Son dakika | Sosyal medya fenomeni Neşe Özkan’ın ölümünde şok iddia: Genç kadından geriye o fotoğraflar kaldı!

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 17 yaşındayken kalbinde delik olduğu için ameliyat olan Neşe Özkan'ın estetik ameliyat için eşi İskender Özkan ile gittiği hastanede doktorlara kalbinde sorun olduğunu söylediği iddia edildi.

Son dakika | Sosyal medya fenomeni Neşe Özkan’ın ölümünde şok iddia: Genç kadından geriye o fotoğraflar kaldı!

Buna rağmen ameliyata alınan Özkan'ın ameliyat sonrasında kalbinin çok kez durduğu ileri sürüldü.

SON DAKİKA