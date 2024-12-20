Haberler
Yaşam
Son dakika | Sosyal medya fenomeni Neşe Özkan'ın ölümünde şok iddia: Genç kadından geriye o fotoğraflar kaldı!
Giriş Tarihi: 20.12.2024 10:23
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024
10:24
Son dakika haberi: Sosyal medya fenomeni Neşe Özkan, girdiği estetik ameliyatından sağ çıkamadı. Genç kadın, iddiaya göre ameliyat esnasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Neşe Özkan'ın ailesi acı olayın ardından dikkat çeken ifadeler kullandı. Kardeşinin ölümünde doktor ihmali bulunduğunu belirten ağabeyi Mevlüt Başkan, "Şikayetçi olacağım" dedi. İşte son dakika haberinin detayları!