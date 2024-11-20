SON DAKİKA... Sosyal medya geneleve döndü: Eşinin külotlu çorabını giyip Tiktok’ta canlı yayın yapmıştı…

Ankara'da bir koca, boşanmak üzere olduğu eşini canlı yayın açıp erkeklerle sohbet etmeye zorladı. Kadın "Olmaz, orada benim soyunmamı istiyorlar" deyince koca, kendisi külotlu çorap giyip kamera karşısına geçerek erkeklerle sohbet karşılığı para kazanmaya başladı. Sadece bacaklarını gösteren, sıkıştığı anlarda zorla karısını konuşturan adam, eşi tarafından dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle mahkemeye verildi.