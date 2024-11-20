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Giriş Tarihi: 20.11.2024 09:37 Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 09:37

SON DAKİKA... Sosyal medya geneleve döndü: Eşinin külotlu çorabını giyip Tiktok’ta canlı yayın yapmıştı…

SON DAKİKA... Sosyal medya platformları hem toplumu hem de gelenek ve göreneklerimizdeki aile yapısını tehdit eder hale geldi. Ankara'da bir adamın boşanmak üzere olduğu eşini canlı yayın açıp erkeklerle sohbet etmeye zorlaması ardından külotlu çorap giyip kamera karşısına geçmesi pes dedirtti. SABAH Gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ da tepki çeken konuya köşesinde yer verdi. "Daha önce de kanalizasyona dönen bu mecrada kendi yataklarından canlı görüntü paylaşan çiftler, gömlek düğmesini açmak için izleyenlerden para isteyen kadınlar görmüştük" diyerek duruma tepki gösterdi. İşte Yüksel Aytuğ'un bugünkü yazısı…

YÜKSEL AYTUĞ
SON DAKİKA... Sosyal medya geneleve döndü: Eşinin külotlu çorabını giyip Tiktok’ta canlı yayın yapmıştı…

Öncelikle bu başlık için hepinizin affına sığınıyorum. Ancak durumu net bir şekilde ortaya koymanın ne yazık ki başka bir çaresi kalmadı.

SON DAKİKA... Sosyal medya geneleve döndü: Eşinin külotlu çorabını giyip Tiktok’ta canlı yayın yapmıştı…

Başta Tik Tok platformunda olmak üzere canlı yayın açıp müstehcen görüntüler eşliğinde sözde sohbet etmek, adeta geçinmenin yolu haline geldi. Ahlaki çürümenin dijital boyutu olarak niteleyebileceğim bu durumun yarattığı polisiye sonuçlar ise sık sık haber bültenlerine de konu olmaya başladı.

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SON DAKİKA... Sosyal medya geneleve döndü: Eşinin külotlu çorabını giyip Tiktok’ta canlı yayın yapmıştı…

Ankara'da bir koca, boşanmak üzere olduğu eşini canlı yayın açıp erkeklerle sohbet etmeye zorladı. Kadın "Olmaz, orada benim soyunmamı istiyorlar" deyince koca, kendisi külotlu çorap giyip kamera karşısına geçerek erkeklerle sohbet karşılığı para kazanmaya başladı. Sadece bacaklarını gösteren, sıkıştığı anlarda zorla karısını konuşturan adam, eşi tarafından dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle mahkemeye verildi.

SON DAKİKA... Sosyal medya geneleve döndü: Eşinin külotlu çorabını giyip Tiktok’ta canlı yayın yapmıştı…

İstanbul'da bir adam ise eski eşinin, kendi çocuklarının ismiyle site açtığını, arka planda ise müstehcen görüntüler paylaştığını ileri sürerek mahkemeye başvurdu. Eski eşinin, çocuğunu emzirdiği görüntüleri bile servis ederek oğlunu istismar ettiğini dile getiren dertli koca, oğlunun ismini değiştirmeyi düşündüğünü söyledi.

SON DAKİKA... Sosyal medya geneleve döndü: Eşinin külotlu çorabını giyip Tiktok’ta canlı yayın yapmıştı…

Daha önce de kanalizasyona dönen bu mecrada kendi yataklarından canlı görüntü paylaşan çiftler, gömlek düğmesini açmak için izleyenlerden para isteyen kadınlar görmüştük.

SON DAKİKA