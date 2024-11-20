Giriş Tarihi: 20.11.2024 09:37
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024
09:37
SON DAKİKA... Sosyal medya geneleve döndü: Eşinin külotlu çorabını giyip Tiktok’ta canlı yayın yapmıştı…
SON DAKİKA... Sosyal medya platformları hem toplumu hem de gelenek ve göreneklerimizdeki aile yapısını tehdit eder hale geldi. Ankara'da bir adamın boşanmak üzere olduğu eşini canlı yayın açıp erkeklerle sohbet etmeye zorlaması ardından külotlu çorap giyip kamera karşısına geçmesi pes dedirtti. SABAH Gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ da tepki çeken konuya köşesinde yer verdi. "Daha önce de kanalizasyona dönen bu mecrada kendi yataklarından canlı görüntü paylaşan çiftler, gömlek düğmesini açmak için izleyenlerden para isteyen kadınlar görmüştük" diyerek duruma tepki gösterdi. İşte Yüksel Aytuğ'un bugünkü yazısı…