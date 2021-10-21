HaberlerYaşamSon dakika: Süper Lig futbolcusu oğlunu boğmuştu: Özel hastaneye götürebilirdim, cimrilik yaptım, götürmedim.
Giriş Tarihi: 21.10.2021 12:41Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 12:46
Son dakika: Süper Lig futbolcusu oğlunu boğmuştu: Özel hastaneye götürebilirdim, cimrilik yaptım, götürmedim.
Son dakika haberi: Bursa'da, 5 yaşındaki oğlu Kasım Toktaş'ı tedavi gördüğü hastanede boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Süper Lig eski futbolcusu Cevher Toktaş'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Toktaş, "Özel hastaneye götürebilirdim, cimrilik yaptım, götürmedim" diye konuştu. Mahkeme heyeti, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığını tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.