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Haberler Yaşam Son dakika: Süper Lig futbolcusu oğlunu boğmuştu: Özel hastaneye götürebilirdim, cimrilik yaptım, götürmedim.
Giriş Tarihi: 21.10.2021 12:41 Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 12:46

Son dakika: Süper Lig futbolcusu oğlunu boğmuştu: Özel hastaneye götürebilirdim, cimrilik yaptım, götürmedim.

Son dakika haberi: Bursa'da, 5 yaşındaki oğlu Kasım Toktaş'ı tedavi gördüğü hastanede boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Süper Lig eski futbolcusu Cevher Toktaş'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Toktaş, "Özel hastaneye götürebilirdim, cimrilik yaptım, götürmedim" diye konuştu. Mahkeme heyeti, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığını tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

DHA
Son dakika: Süper Lig futbolcusu oğlunu boğmuştu: Özel hastaneye götürebilirdim, cimrilik yaptım, götürmedim.

Süper Lig'de 2008-2009 sezonunda Hacettepe Spor Kulübü'nde oynayan, son olarak geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'deki Bursa Yıldırımspor'da kaptanlık yapan Cevher Toktaş, 23 Nisan günü, oğlu Kasım'ı öksürük ve yüksek ateş şikayeti ile Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne götürdü.

Son dakika: Süper Lig futbolcusu oğlunu boğmuştu: Özel hastaneye götürebilirdim, cimrilik yaptım, götürmedim.

Kasım, koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırıldı. Kısa süre sonra Cevher Toktaş, doktorlara refakatçi olarak yanında kaldığı oğlunun fenalaştığını bildirdi.

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Son dakika: Süper Lig futbolcusu oğlunu boğmuştu: Özel hastaneye götürebilirdim, cimrilik yaptım, götürmedim.

Yoğun bakım ünitesine alınan Kasım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kasım Toktaş'ın ölüm raporunda 'nefes yetersizliği' bilgisi yer aldı.

Son dakika: Süper Lig futbolcusu oğlunu boğmuştu: Özel hastaneye götürebilirdim, cimrilik yaptım, götürmedim.

12 gün sonra ise Cevher Toktaş, karakola giderek, oğlunu kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince ifadesi alınan Toktaş, oğlunu sevmediğini, sinir krizi geçirip, yastıkla boğduğunu söyledi.

Son dakika: Süper Lig futbolcusu oğlunu boğmuştu: Özel hastaneye götürebilirdim, cimrilik yaptım, götürmedim.

Toktaş, ifadesinde, "Oğlumun yanında refakatçi olarak kaldığım sırada sinir krizi geçirdim. Yataktaki oğlumun yüzüne yastık bastırdım, sonra doktorlara seslendim.

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