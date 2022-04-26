Haberler
Yaşam
Son dakika: Yol kesip vatandaşları provokede eden Suriyeli hakkında flaş gelişme! Hakimlikten tokat gibi cevap
Giriş Tarihi: 26.04.2022 14:17
Güncelleme Tarihi: 26.04.2022
14:17
Son dakika: Yol kesip vatandaşları provokede eden Suriyeli hakkında flaş gelişme! Hakimlikten tokat gibi cevap
Son dakika haberler: Bağcılar'da aracıyla geçmek isteyen ailenin önüne sandalye koyarak oturan ve 'Erkek olan buraya gelsin' şeklinde tehditler savuran Suriyeli Hamza Hamma hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Eden' saldırgan hakkında sınır dışı kararı verildi. Karara itiraz eden Hamza Hamma'nın talebi hakimlik tarafından yersiz bulunarak reddedildi. Hamma'nın Türkiye'den sınır dışı edilmesi kesinleşti.