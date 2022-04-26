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Haberler Yaşam Son dakika: Yol kesip vatandaşları provokede eden Suriyeli hakkında flaş gelişme! Hakimlikten tokat gibi cevap
Giriş Tarihi: 26.04.2022 14:17 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 14:17

Son dakika: Yol kesip vatandaşları provokede eden Suriyeli hakkında flaş gelişme! Hakimlikten tokat gibi cevap

Son dakika haberler: Bağcılar'da aracıyla geçmek isteyen ailenin önüne sandalye koyarak oturan ve 'Erkek olan buraya gelsin' şeklinde tehditler savuran Suriyeli Hamza Hamma hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Eden' saldırgan hakkında sınır dışı kararı verildi. Karara itiraz eden Hamza Hamma'nın talebi hakimlik tarafından yersiz bulunarak reddedildi. Hamma'nın Türkiye'den sınır dışı edilmesi kesinleşti.

ATAKAN IRMAK
Son dakika: Yol kesip vatandaşları provokede eden Suriyeli hakkında flaş gelişme! Hakimlikten tokat gibi cevap

Son dakika haberler: İstanbul Bağcılar'da 19 Nisan salı günü ailesiyle birlikte yoldan geçmek isteyen Ali Ö., bu sırada dükkanının önündeki yolun kenarında oturan Suriye uyruklu Hamza Hamma'nın trafiği engellediği gerekçesiyle uyardı. Uyarılmasına öfkelenen Hamza Hamma ile aile arasında sözlü tartışma yaşandı. Çıkan tartışmaya çevrede bulunan vatandaşlarda dahil olunca taraflar arasında kavga çıktı.

Sosyal medyada da konuşulan tartışmaya ilişkin güvenlik birimleri harekete geçti ve şahıs gözaltına alındı. İşte sonrasında yaşananlar...

Son dakika: Yol kesip vatandaşları provokede eden Suriyeli hakkında flaş gelişme! Hakimlikten tokat gibi cevap

SANDALYEYLE YOLU KESTİ

Sokaktaki vatandaşlar ve yol vermediği için tartıştığı aileye öfkelenen Suriye uyruklu Hamma dükkanının önünde bulunan sandalyeyi sokağın ortasına koyarak, 'Erkek olan buraya gelsin' şeklinde sözler sarf ederek vatandaşları galeyana getirmeye çalıştı.

Sokakta sandalyeye oturup tehditler savuran Suriyeli magandanın itirazı reddedildi: Kesin olarak sınır dışı edilecek! | Video

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Son dakika: Yol kesip vatandaşları provokede eden Suriyeli hakkında flaş gelişme! Hakimlikten tokat gibi cevap

Tehdit ve hakaret üzerine kısa süreli yaşanan arbedenin ardından olay yerine gelen emniyet güçleri tarafından saldırgan gözaltına alındı.

Son dakika: Yol kesip vatandaşları provokede eden Suriyeli hakkında flaş gelişme! Hakimlikten tokat gibi cevap

SINIR DIŞI EDİLMEK İÇİN GÖÇ MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Yaşanan kavga sırasında Ali Ö., Halime Ö., ve Ömer G., darp edildikleri gerekçesiyle Suriyeli Hamza Hamma'dan şikayetçi oldu.

Son dakika: Yol kesip vatandaşları provokede eden Suriyeli hakkında flaş gelişme! Hakimlikten tokat gibi cevap

Şikayet üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kaapsamında adliyedeki işlemleri tamamlanan şüpheli sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

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