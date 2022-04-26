SANDALYEYLE YOLU KESTİ

Sokaktaki vatandaşlar ve yol vermediği için tartıştığı aileye öfkelenen Suriye uyruklu Hamma dükkanının önünde bulunan sandalyeyi sokağın ortasına koyarak, 'Erkek olan buraya gelsin' şeklinde sözler sarf ederek vatandaşları galeyana getirmeye çalıştı.



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