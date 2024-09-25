SON DAKİKA: Tamer Karadağlı’ya tehdit! Devlet Tiyatrosu’nda neler oluyor? Şok yazışmalar sabah.com.tr’de

KARADAĞLI'YI HEDEF ALAN ÇOK AĞIR PAYLAŞIM

Gaye Filiz Alacacı isimli Devlet Tiyatroları oyuncusu Facebook hesabından Karadağlı'yı hedef alan sert ifadeler kullandı.

Alacacı'nın Facebook paylaşımı şöyle:

Yazılacak ve söylenecek o kadar çok şey var ki… Bu seyirci rekoruna çok gülmüşümdür. Açık Hava Tiyatroları, belediye salonları, bedava oyna, 40 kişi gelsin, istatistiğe 4 bin kişi yaz. Neyse konu başka. Kurumda çalıştırılmayan yönetmen ve oyuncularla ilgili bir açıklama var mı, yok! Maaşlar ise kimse sesini çıkarmasın diye bir algı operasyonuydu. Hande Fırat, kurum çalışanlarını dinleyince bunları da yazar mı acaba? Körler sağırlar birbirini ağırlar. Ayrıca Lale Devri bitti doğru, o güzel günler geride kaldı. Uzun zamandır Fetret Devri yaşanmakta.