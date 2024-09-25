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Giriş Tarihi: 25.09.2024 14:56 Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 14:56

SON DAKİKA: Tamer Karadağlı'ya tehdit! Devlet Tiyatrosu'nda neler oluyor? Şok yazışmalar sabah.com.tr'de

SON DAKİKA HABERİ: Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, "Artık Lale Devri bitti, çalışmayacaksanız istifa edin" dedi, ortalık karıştı. Karadağlı'nın bu sözlerinin ardından Devlet Tiyatroları bünyesindeki bir grup oyuncu organize şekilde Karadağlı'yı hedef almaya başladı. Sabah.com.tr, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde neler yaşandığını araştırdı, çok ilginç bilgilere ulaştı.

ONUR ŞAHANOĞLU
SON DAKİKA: Tamer Karadağlı’ya tehdit! Devlet Tiyatrosu’nda neler oluyor? Şok yazışmalar sabah.com.tr’de

Devlet Tiyatrolar Genel Müdürü Tamer Karadağlı, kısa bir süre önce, kurumda köklü değişikliklere gittiklerini, artık çalışmayacak olanların istifa etmesi gerektiğini belirtti. Ne olduysa bu açıklamadan sonra oldu. Karadağlı'nın 'Lale Devri bitti' sözleri sonrası Devlet Tiyatroları içerisindeki bir grup oyuncu harekete geçti. Sosyal medyadan Karadağlı'yı hedef alan oyuncular, tehditvari ifadeler kullandı. Gaye Filiz Alacalı isimli oyuncu, tehdit edildiği, telefonunun alıkonulduğu gibi iddialar ortaya attı, tartışma bambaşka bir noktaya taşındı. Sabah.com.tr, Devlet Tiyatroları bünyesinde neler yaşandığını araştırdı, çarpıcı bilgilere ulaştı.

SON DAKİKA: Tamer Karadağlı’ya tehdit! Devlet Tiyatrosu’nda neler oluyor? Şok yazışmalar sabah.com.tr’de

TAMER KARADAĞLI: LALE DEVRİ BİTTİ

Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olduktan sonra ilk kez sert bir çıkış yaptı. Karadağlı, devletin vergileri ile ödenen maaşların daha verimli kullanılmasına dikkat çekerek, "Lale Devri bitti, çalışmayan istifa etsin" dedi.

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SON DAKİKA: Tamer Karadağlı’ya tehdit! Devlet Tiyatrosu’nda neler oluyor? Şok yazışmalar sabah.com.tr’de

KARADAĞLI'NIN SÖZLERİ SONRASI ORTALIK KARIŞTI

Karadağlı'nın, çalışmayan oyuncu ile çalışan oyuncu arasındaki farkın belirlenmesine vurgu yapması, Devlet Tiyatroları'ndaki bir grup oyuncuyu öfkelendirdi ve harekete geçirdi.

SON DAKİKA: Tamer Karadağlı’ya tehdit! Devlet Tiyatrosu’nda neler oluyor? Şok yazışmalar sabah.com.tr’de

KARADAĞLI'YI HEDEF ALAN ÇOK AĞIR PAYLAŞIM

Gaye Filiz Alacacı isimli Devlet Tiyatroları oyuncusu Facebook hesabından Karadağlı'yı hedef alan sert ifadeler kullandı.

Alacacı'nın Facebook paylaşımı şöyle:

Yazılacak ve söylenecek o kadar çok şey var ki… Bu seyirci rekoruna çok gülmüşümdür. Açık Hava Tiyatroları, belediye salonları, bedava oyna, 40 kişi gelsin, istatistiğe 4 bin kişi yaz. Neyse konu başka. Kurumda çalıştırılmayan yönetmen ve oyuncularla ilgili bir açıklama var mı, yok! Maaşlar ise kimse sesini çıkarmasın diye bir algı operasyonuydu. Hande Fırat, kurum çalışanlarını dinleyince bunları da yazar mı acaba? Körler sağırlar birbirini ağırlar. Ayrıca Lale Devri bitti doğru, o güzel günler geride kaldı. Uzun zamandır Fetret Devri yaşanmakta.

SON DAKİKA: Tamer Karadağlı’ya tehdit! Devlet Tiyatrosu’nda neler oluyor? Şok yazışmalar sabah.com.tr’de

TAMER KARADAĞLI'NIN HAKLI OLDUĞUNU VURGULAYAN MESAJA DA YANIT VERDİ

Tolga Acar isimli bir kişi, Gaye Filiz Alacacı'nın gönderisine, Karadağlı'nın haklı olduğunu vurgulayan bir mesaj yazdı. Acar, "Ben de duymuştum. Yıllardır performans sergilememesine rağmen tıkır tıkır maaş alan sanatçılar var." ifadelerini kullandı.

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