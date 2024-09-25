Giriş Tarihi: 25.09.2024 14:56
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024
14:56
SON DAKİKA: Tamer Karadağlı'ya tehdit! Devlet Tiyatrosu'nda neler oluyor? Şok yazışmalar sabah.com.tr'de
SON DAKİKA HABERİ: Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, "Artık Lale Devri bitti, çalışmayacaksanız istifa edin" dedi, ortalık karıştı. Karadağlı'nın bu sözlerinin ardından Devlet Tiyatroları bünyesindeki bir grup oyuncu organize şekilde Karadağlı'yı hedef almaya başladı. Sabah.com.tr, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde neler yaşandığını araştırdı, çok ilginç bilgilere ulaştı.