SON DAKİKA... Tarihin en büyük tefecilik vurgunu! Çeltik kralı İbo çiftçiye kan kusturdu: Tam 2 bin 400 senet var!

"MALIN PARA ETMEZ"

İddiaya göre hasat dönemine gelindiğinde ise "ürünün para etmez" diyerek çete tarafından mahsuller piyasanın çok altında satın alınıyordu. Mahsulünü vermek istemeyen çiftçilerin senetleri ise icraya veriliyor ve haciz işlemi başlatılıyordu. Kimi zaman ise çiftçilerin inek ve koyunları alınıyor, kimi zaman ise zorla senet imzalattırılıyordu.