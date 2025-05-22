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Haberler Yaşam SON DAKİKA... Tarihin en büyük tefecilik vurgunu! Çeltik kralı İbo çiftçiye kan kusturdu: Tam 2 bin 400 senet var!
Giriş Tarihi: 22.05.2025 14:20 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 14:20

SON DAKİKA... Tarihin en büyük tefecilik vurgunu! Çeltik kralı İbo çiftçiye kan kusturdu: Tam 2 bin 400 senet var!

SON DAKİKA... Çanakkale'de liderliğini Çeltik Kralı İbo lakaplı fabrikatör İbrahim B., çiftçiye kan kusturdu! Yüksek oranda borçlandırdığı çiftlerin ahırındaki ineğine, tarladaki mahsulüne çöken ardından zorla senet imzalatıp darp eden çete üyelerinden 7'si tutuklandı. Sabah, Çanakkale-Balıkesir hattında yaşanan 2 bin 400 senetli tarihin en büyük tefecilik vurgunuyla ilgili detaylara ulaştı!

Ümit Erkan DEMİRCAN
SON DAKİKA... Tarihin en büyük tefecilik vurgunu! Çeltik kralı İbo çiftçiye kan kusturdu: Tam 2 bin 400 senet var!

25 yıl önce Karadeniz'den ailesiyle birlikte Balıkesir'in Gönen İlçesi'ne göç eden "Çeltik Kralı ibo" lakaplı fabrikatör İbrahim B., Balıkesir-Çanakkale-Tekirdağ hattında çeltik alım, satım işleriyle uğraşıyordu.

SON DAKİKA... Tarihin en büyük tefecilik vurgunu! Çeltik kralı İbo çiftçiye kan kusturdu: Tam 2 bin 400 senet var!

İddiaya göre kısa sürede bölgede pazarın tek hakimi konumuna gelen İbrahim B., Biga'da yaşayan Ferhan D ve oğlu Şahan Atakan D. aracılığıyla bölgeden çeltik ve pirinç toplattırıyordu. Fabrikaya gelen mahsul paketlenerek ihracat için Mersin limanına gönderiliyordu.

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SON DAKİKA... Tarihin en büyük tefecilik vurgunu! Çeltik kralı İbo çiftçiye kan kusturdu: Tam 2 bin 400 senet var!

ÖNCE ÇİFTÇİYİ BORÇLANDIRDI...

İddiaya göre tefecilik yöntemi ise çiftçinin tarlayı ekime hazırlanması öncesinde başlıyordu. Ferhan D, oğlu Şahan Atakan D. tarafından maddi desteğe ihtiyacı olan çiftçiler belirleniyor ve Biga'da ticaret yapan Özgür Ü., Serdar M. ve gece bekçisi Cihangir T.'ye yönlendiriliyordu.

SON DAKİKA... Tarihin en büyük tefecilik vurgunu! Çeltik kralı İbo çiftçiye kan kusturdu: Tam 2 bin 400 senet var!

Bu yöntemle Özgür Ü., Serdar M. ve Cihangir T. senet karşılığı hasat döneminde ürünü kendilerine satmaları koşuluyla çiftçilere tohum, gübre ve mazot temin ediyordu.

SON DAKİKA... Tarihin en büyük tefecilik vurgunu! Çeltik kralı İbo çiftçiye kan kusturdu: Tam 2 bin 400 senet var!

"MALIN PARA ETMEZ"

İddiaya göre hasat dönemine gelindiğinde ise "ürünün para etmez" diyerek çete tarafından mahsuller piyasanın çok altında satın alınıyordu. Mahsulünü vermek istemeyen çiftçilerin senetleri ise icraya veriliyor ve haciz işlemi başlatılıyordu. Kimi zaman ise çiftçilerin inek ve koyunları alınıyor, kimi zaman ise zorla senet imzalattırılıyordu.