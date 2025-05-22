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SON DAKİKA... Tarihin en büyük tefecilik vurgunu! Çeltik kralı İbo çiftçiye kan kusturdu: Tam 2 bin 400 senet var!
Giriş Tarihi: 22.05.2025 14:20
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025
14:20
SON DAKİKA... Tarihin en büyük tefecilik vurgunu! Çeltik kralı İbo çiftçiye kan kusturdu: Tam 2 bin 400 senet var!
SON DAKİKA... Çanakkale'de liderliğini Çeltik Kralı İbo lakaplı fabrikatör İbrahim B., çiftçiye kan kusturdu! Yüksek oranda borçlandırdığı çiftlerin ahırındaki ineğine, tarladaki mahsulüne çöken ardından zorla senet imzalatıp darp eden çete üyelerinden 7'si tutuklandı. Sabah, Çanakkale-Balıkesir hattında yaşanan 2 bin 400 senetli tarihin en büyük tefecilik vurgunuyla ilgili detaylara ulaştı!