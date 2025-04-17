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SON DAKİKA... Tarım ve Orman Bakanlığı gıda sahtekarlarını ifşa etti: Lahmacun ve sucuktan sakatat baharattan boya çıktı!
Giriş Tarihi: 17.04.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025
10:03
SON DAKİKA... Tarım ve Orman Bakanlığı gıda sahtekarlarını ifşa etti: Lahmacun ve sucuktan sakatat baharattan boya çıktı!
SON DAKİKA... Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahtekarlarına göz açtırmadı. Yeni yayınlanan listede halkın sağlığıyla oynayan markalar tek tek açıklandı. Vatandaşlar özellikle Köfteci Yusuf'taki domuz eti skandalının ardından et ve et ürünlerindeki hileleri yakından takibe aldı. Bakanlık'ın yaptığı denetimlerde 5 sucuk firmasının ürünlerinde sakatat ve tek tırnaklı etine rastlandı. Kahvaltılık acukada ise gıda boyası çıktı. İşte bakanlığın açıkladığı yeni liste…