SON DAKİKA... Tarım ve Orman Bakanlığı gıda sahtekarlarını ifşa etti: Lahmacun ve sucuktan sakatat baharattan boya çıktı!

HEPSİ LABORATUVARDA İNCELENİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yapılan denetimlerde peynir, bal ve köfte hatta çay gibi pek çok markada tağşiş yapan markalar açıklandı. Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri yer aldı. Bakanlık tarafından yapılan denetimler sonrası alınan örneklerin laboratuvarlarda test edilmesiyle birlikte ürünlerin içindeki maddeler araştırıldı.