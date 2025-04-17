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Giriş Tarihi: 17.04.2025 10:03 Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 10:03

SON DAKİKA... Tarım ve Orman Bakanlığı gıda sahtekarlarını ifşa etti: Lahmacun ve sucuktan sakatat baharattan boya çıktı!

SON DAKİKA... Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahtekarlarına göz açtırmadı. Yeni yayınlanan listede halkın sağlığıyla oynayan markalar tek tek açıklandı. Vatandaşlar özellikle Köfteci Yusuf'taki domuz eti skandalının ardından et ve et ürünlerindeki hileleri yakından takibe aldı. Bakanlık'ın yaptığı denetimlerde 5 sucuk firmasının ürünlerinde sakatat ve tek tırnaklı etine rastlandı. Kahvaltılık acukada ise gıda boyası çıktı. İşte bakanlığın açıkladığı yeni liste…

SON DAKİKA... Tarım ve Orman Bakanlığı gıda sahtekarlarını ifşa etti: Lahmacun ve sucuktan sakatat baharattan boya çıktı!

Gıda sahtekarları vatandaşın sağlığı ve hayatıyla oynadı. Tarım ve Orman Bakanlığı ise yaptığı denetimler sonrası taklit-tağşiş yapılan ve insan sağlığını tehdit edecek gıdalar listesini tek tek yayınladı.

SON DAKİKA... Tarım ve Orman Bakanlığı gıda sahtekarlarını ifşa etti: Lahmacun ve sucuktan sakatat baharattan boya çıktı!

"güvenilirgida.tarimorman.gov.tr" sitesinde yayınlanan listede ünlü markaların bile taklit ve tağşiş yaptığı ortaya çıktı.

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SON DAKİKA... Tarım ve Orman Bakanlığı gıda sahtekarlarını ifşa etti: Lahmacun ve sucuktan sakatat baharattan boya çıktı!

HEPSİ LABORATUVARDA İNCELENİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yapılan denetimlerde peynir, bal ve köfte hatta çay gibi pek çok markada tağşiş yapan markalar açıklandı. Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri yer aldı. Bakanlık tarafından yapılan denetimler sonrası alınan örneklerin laboratuvarlarda test edilmesiyle birlikte ürünlerin içindeki maddeler araştırıldı.

SON DAKİKA... Tarım ve Orman Bakanlığı gıda sahtekarlarını ifşa etti: Lahmacun ve sucuktan sakatat baharattan boya çıktı!

BAKANLIK O MARKALARI VE RESTORANLARI İFŞA ETTİ

Bakanlık tarafından açıklanan son listede özellikle et ve et ürünlerinde sıklıkla taklit ve tağşiş yaptığı anlaşıldı. Sakarya'da Bağ Konakları Cafe ve Büfe'nin lahmacun harcında tek tırnaklı etine rastlandı.

SON DAKİKA... Tarım ve Orman Bakanlığı gıda sahtekarlarını ifşa etti: Lahmacun ve sucuktan sakatat baharattan boya çıktı!

Afyonkarahisar'daki Yapıcı şirketine ait dana kavurmadan da tek tırnaklı eti çıktı. Öte yandan Kahramanmaraş'taki denetimlerde ACK markasına ait kahvaltılık acukada gıda boyasına rastlandı. Antalya Konyaatlı'ndaki Yamaçoba Restoran'ındaki pide harcında ise sakatat tespit edildiği açıklandı.