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Haberler Yaşam SON DAKİKA... Tekirdağ’da 13 yaşındaki kız ölü bulundu baba yaşam savaşı veriyor: Son paylaşımı kan dondurdu!
Giriş Tarihi: 11.02.2025 10:17 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 10:17

SON DAKİKA... Tekirdağ’da 13 yaşındaki kız ölü bulundu baba yaşam savaşı veriyor: Son paylaşımı kan dondurdu!

Tekirdağ Çorlu'da 13 yaşındaki S.Y.'nin babasının evinde cansız bedenine ulaşıldı. Bilekleri kesilmiş halde bulunan baba ise hastaneye kaldırıldı. Kan donduran olayla ilgili sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı: Bütün sorumlu…

İHA
SON DAKİKA... Tekirdağ’da 13 yaşındaki kız ölü bulundu baba yaşam savaşı veriyor: Son paylaşımı kan dondurdu!

Tekirdağ Çorlu'da 13 yaşındaki bir kız çocuğu babasının evinde ölü bulundu. Baba ise aynı evde bilekleri kesilmiş halde yaralı bulundu.

SON DAKİKA... Tekirdağ’da 13 yaşındaki kız ölü bulundu baba yaşam savaşı veriyor: Son paylaşımı kan dondurdu!

SON PAYLAŞIMI KAN DONDURDU

Kahreden olay, Hatip Mahallesi Bedri Rahmi Caddesi üzerinde meydana geldi. A.Y.'nin (44), daha önce ayrıldığı eşini sorumlu tutarak, "Hakkınızı helal edin" şeklinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulunması yakınlarını endişelendirdi.

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SON DAKİKA... Tekirdağ’da 13 yaşındaki kız ölü bulundu baba yaşam savaşı veriyor: Son paylaşımı kan dondurdu!

EKİPLER EVE ÇİLİNGİR YARDIMIYLA GİRDİ

Paylaşımın ardından intihar girişimi şüphesi duyan yakınları polise ihbarda bulundu. Acil durum üzerine polis ve sağlık ekipleri, A.Y.'nin ikamet adresine gitti. Kapıyı açan olmayınca ekipler eve çilingir yardımı ile girdi.

SON DAKİKA... Tekirdağ’da 13 yaşındaki kız ölü bulundu baba yaşam savaşı veriyor: Son paylaşımı kan dondurdu!

KIZI ÖLDÜ, KENDİ BİLEKLERİ KESİLMİŞ HALDE…

Sağlık ekipleri tarafından ikamette yapılan kontrollerde 13 yaşındaki S.Y.'nin yaşamının yitirdiği belirlendi. 44 yaşındaki baba A.Y. ise bilekleri kesilmiş halde yaralı bulundu.

SON DAKİKA... Tekirdağ’da 13 yaşındaki kız ölü bulundu baba yaşam savaşı veriyor: Son paylaşımı kan dondurdu!

Yaralı adam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.Y.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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