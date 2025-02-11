Haberler
Yaşam
SON DAKİKA... Tekirdağ’da 13 yaşındaki kız ölü bulundu baba yaşam savaşı veriyor: Son paylaşımı kan dondurdu!
Giriş Tarihi: 11.02.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
10:17
SON DAKİKA... Tekirdağ’da 13 yaşındaki kız ölü bulundu baba yaşam savaşı veriyor: Son paylaşımı kan dondurdu!
Tekirdağ Çorlu'da 13 yaşındaki S.Y.'nin babasının evinde cansız bedenine ulaşıldı. Bilekleri kesilmiş halde bulunan baba ise hastaneye kaldırıldı. Kan donduran olayla ilgili sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı: Bütün sorumlu…