SON DAKİKA... Teksüt’ün hilesi ifşa oldu: Tüketiciyi Antep peyniri diye yanıltan süt devine rekor ceza!

HAKSIZ KAZANÇ SAĞLADIĞI GEREKÇESİYLE...

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, Teksüt'ün coğrafi işaretle korunan 'Antep Peyniri' ibaresini usulsüz şekilde kullandığı ve taklit ettiğini belirledi.