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SON DAKİKA... Teksüt’ün hilesi ifşa oldu: Tüketiciyi Antep peyniri diye yanıltan süt devine rekor ceza!
Giriş Tarihi: 18.02.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
11:08
SON DAKİKA... Teksüt’ün hilesi ifşa oldu: Tüketiciyi Antep peyniri diye yanıltan süt devine rekor ceza!
SON DAKİKA... Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yaptığı denetimlerle gıda sahtekarlarına göz açtırmadı. Ünlü markanın yaptığı usulsüzlükler, şaşkınlık yarattı. Son olarak Balıkesir Gönen merkezli süt devi Teksüt'ün 'Antep Peyniri' adıyla tüketiciyi yanılttığı ortaya çıktı. Markaya rekor ceza uygulandı. İşte detaylar…