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Giriş Tarihi: 18.02.2025 11:08 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 11:08

SON DAKİKA... Teksüt’ün hilesi ifşa oldu: Tüketiciyi Antep peyniri diye yanıltan süt devine rekor ceza!

SON DAKİKA... Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yaptığı denetimlerle gıda sahtekarlarına göz açtırmadı. Ünlü markanın yaptığı usulsüzlükler, şaşkınlık yarattı. Son olarak Balıkesir Gönen merkezli süt devi Teksüt'ün 'Antep Peyniri' adıyla tüketiciyi yanılttığı ortaya çıktı. Markaya rekor ceza uygulandı. İşte detaylar…

İHA
SON DAKİKA... Teksüt’ün hilesi ifşa oldu: Tüketiciyi Antep peyniri diye yanıltan süt devine rekor ceza!

Balıkesir Gönen merkezli süt devi, 'Antep Peyniri' adıyla tüketiciyi yanılttı, ağır ceza yedi.

SON DAKİKA... Teksüt’ün hilesi ifşa oldu: Tüketiciyi Antep peyniri diye yanıltan süt devine rekor ceza!

Balıkesir'in Gönen ilçesinde faaliyet gösteren ünlü süt ve süt ürünleri üreticisi Teksüt, coğrafi işaret ihlaliyle gündeme geldi. 'Antep Peyniri' adı altında piyasaya sürdüğü ürünün tescilli olmadığı ortaya çıkan firma, tüketiciyi yanılttığı gerekçesiyle ağır bir ceza ile karşılaştı.

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SON DAKİKA... Teksüt’ün hilesi ifşa oldu: Tüketiciyi Antep peyniri diye yanıltan süt devine rekor ceza!

HAKSIZ KAZANÇ SAĞLADIĞI GEREKÇESİYLE...

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, Teksüt'ün coğrafi işaretle korunan 'Antep Peyniri' ibaresini usulsüz şekilde kullandığı ve taklit ettiğini belirledi.

SON DAKİKA... Teksüt’ün hilesi ifşa oldu: Tüketiciyi Antep peyniri diye yanıltan süt devine rekor ceza!

Bunun üzerine devreye giren Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, firmanın tüketiciyi yanılttığını ve haksız kazanç sağladığını değerlendirerek 600 bin TL idari para cezası kesti.

SON DAKİKA... Teksüt’ün hilesi ifşa oldu: Tüketiciyi Antep peyniri diye yanıltan süt devine rekor ceza!

DERHAL DURDURULMASINA HÜKMETTİ

Kurul ayrıca, ürünün tanıtımında 'Antep Peyniri' ifadesinin kullanılmasının Türk Gıda Kodeksi ve Tüketicinin Korunması Kanunu'na aykırı olduğunu belirterek, firmanın yanıltıcı reklamlarının derhal durdurulmasına hükmetti.

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