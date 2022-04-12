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Haberler Yaşam Son dakika | Thodex tokatçısı Faruk Fatih Özer hakkında şok gerçek ortaya çıktı; Bütün parasını kaptırmış!
Giriş Tarihi: 12.04.2022 07:14 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022 07:14

Son dakika | Thodex tokatçısı Faruk Fatih Özer hakkında şok gerçek ortaya çıktı; Bütün parasını kaptırmış!

Thodex vurgununda son dakika haberi: SABAH, Thodex vurgunuyla ilgili kamuoyunda ses getiren haberlerine bir yenisini daha ekliyor. Milyonlarca liralık Thodex kripto para vurgunundan sonra sırra kadem basan ve hakkında iki ayrı dava açılan Faruk Fatih Özer'in 2017'de "kullanıcım paramı çaldı" diye savcılığın kapısını çaldığı ortaya çıktı. İşte Faruk Fatih Özer'in kaptırdığı para ve peşine düşmesinin hikayesi...

ARZU KAYA
Son dakika | Thodex tokatçısı Faruk Fatih Özer hakkında şok gerçek ortaya çıktı; Bütün parasını kaptırmış!

Son dakika haberler: Thodex vurgunuyla ilgili ses getirecek bir gelişme daha ortaya çıktı. Milyonlarca liralık Thodex kripto para vurgunundan sonra sırra kadem basan ve hakkında iki ayrı dava açılan Faruk Fatih Özer'in 2017'de "kullanıcım paramı çaldı" şikayetiyle soluğu adliyede aldığı ortaya çıktı.

İşte son günlerde etkin pişmanlık yasasından yararlanmak istemesi ve avukatından gelen açıklamalarla gündeme gelen Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer hakkında SABAH'ın ulaştığı çarpıcı son dakika haberi ve detayları...

Son dakika | Thodex tokatçısı Faruk Fatih Özer hakkında şok gerçek ortaya çıktı; Bütün parasını kaptırmış!

SON DAKİKA | İŞİN BAŞINDA NEREDEYSE TÜM PARASINI KAPTIRMIŞ!

Yıllar sonra ardında binlerce mağdur bırakan Özer'in Thodex kullanıcısı olan Süleyman Kara isimli kişi tarafından 595 bin lira zarara uğradığını söylemesinin ardından Kara hakkında "Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçundan 17 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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Son dakika | Thodex tokatçısı Faruk Fatih Özer hakkında şok gerçek ortaya çıktı; Bütün parasını kaptırmış!

ALDIĞI CEVAP BUGÜN MAĞDURLARINA YAŞATTIĞINA BENZİYOR: ALIN DA GÖRELİM

Yurt dışında bulunan ve uluslararası bir cruise gemisinde restoran müdürü olan Kara'nın uzlaşmak için kendisini arayan Özer'in avukatlarına iddiaya göre, "Uyanık olsaydınız. Benden bu parayı alamazsınız. Zaten yurt dışında ikamet ediyorum. Alın da görelim" şeklinde cevap verdiği öne sürüldü.

Son dakika | Thodex tokatçısı Faruk Fatih Özer hakkında şok gerçek ortaya çıktı; Bütün parasını kaptırmış!

Thodex kripto para dolandırıcılığına ilişkin "Örgüt kurma ve yönetme", "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 40 bin 540 yıla kadar, ardından hakkında "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Faruk Fatih Özer'in yıllar önce "ben mağdurum" dediği ortaya çıktı.

Son dakika | Thodex tokatçısı Faruk Fatih Özer hakkında şok gerçek ortaya çıktı; Bütün parasını kaptırmış!

Ardında binlerce mağdur bırakan Özer'in 'mağdur' sıfatıyla bir davanın tarafı olduğu belirlendi.

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