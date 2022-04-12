ALDIĞI CEVAP BUGÜN MAĞDURLARINA YAŞATTIĞINA BENZİYOR: ALIN DA GÖRELİM

Yurt dışında bulunan ve uluslararası bir cruise gemisinde restoran müdürü olan Kara'nın uzlaşmak için kendisini arayan Özer'in avukatlarına iddiaya göre, "Uyanık olsaydınız. Benden bu parayı alamazsınız. Zaten yurt dışında ikamet ediyorum. Alın da görelim" şeklinde cevap verdiği öne sürüldü.