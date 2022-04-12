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Son dakika | Thodex tokatçısı Faruk Fatih Özer hakkında şok gerçek ortaya çıktı; Onu da tokatlamışlar
Giriş Tarihi: 12.04.2022 07:14
Güncelleme Tarihi: 12.04.2022
09:32
Son dakika | Thodex tokatçısı Faruk Fatih Özer hakkında şok gerçek ortaya çıktı; Onu da tokatlamışlar
Thodex vurgununda son dakika haberi: SABAH, Thodex vurgunuyla ilgili kamuoyunda ses getiren haberlerine bir yenisini daha ekliyor. Milyonlarca liralık Thodex kripto para vurgunundan sonra sırra kadem basan ve hakkında iki ayrı dava açılan Faruk Fatih Özer'in 2017'de "kullanıcım paramı çaldı" diye savcılığın kapısını çaldığı ortaya çıktı. İşte Faruk Fatih Özer'in kaptırdığı para ve peşine düşmesinin hikayesi...