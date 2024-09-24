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Giriş Tarihi: 24.09.2024 01:54 Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 01:54

Son dakika: TikTok fenomeni Kübra Aykut 5'inci kattan atlayarak intihar etti! Son paylaşımı ortaya çıktı: Dilan Polat hastaneye koştu

"Kendime layık damat bulamıyorum" videosu ile kendi kendine düğün yapan TikTok fenomeni Kübra Aykut, Sultanbeyli'de yaşadığı dairenin 5'inci katından atlayarak intihar etti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, durumu öğrenen Dilan Polat hastaneye koştu. Öte yandan, intihar etmeden önce ise geriye bir mektup bıraktığı öğrenilen Kübra Aykut'un Instagram hesabından yaptığı son paylaşım ortaya çıktı. İşte detaylar...

İHA
Son dakika: TikTok fenomeni Kübra Aykut 5’inci kattan atlayarak intihar etti! Son paylaşımı ortaya çıktı: Dilan Polat hastaneye koştu

Olay, İstanbul Sultanbeyli ilçesi, Hasanpaşa Mahallesi Gişe Sokak üzerinde bulunan lüks bir sitede yaşandı. "Kendime layık damat bulamıyorum" diyerek kendi kendine düğün yapan Tiktok fenomeni Kübra Aykut, yaşadığı dairenin 5'inci katından atlayarak intihar etti.

Son dakika: TikTok fenomeni Kübra Aykut 5’inci kattan atlayarak intihar etti! Son paylaşımı ortaya çıktı: Dilan Polat hastaneye koştu

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Site güvenliği tarafından durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, olay yeri inceleme ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Son dakika: TikTok fenomeni Kübra Aykut 5’inci kattan atlayarak intihar etti! Son paylaşımı ortaya çıktı: Dilan Polat hastaneye koştu

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, Kübra Aykut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Vefat eden Kübra Aykut'un naaşı özel bir hastanenin morguna kaldırıldı.

Son dakika: TikTok fenomeni Kübra Aykut 5’inci kattan atlayarak intihar etti! Son paylaşımı ortaya çıktı: Dilan Polat hastaneye koştu

GERİYE MEKTUP BIRAKTI

İntihar etmeden önce ise geriye bir mektup bıraktığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Son dakika: TikTok fenomeni Kübra Aykut 5’inci kattan atlayarak intihar etti! Son paylaşımı ortaya çıktı: Dilan Polat hastaneye koştu

Bir süre hastanede bekleyen Polat, konuyla ilgili polis ekiplerinden ve hastaneden bilgi aldı.

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