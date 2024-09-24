Giriş Tarihi: 24.09.2024 01:54
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024
01:54
Son dakika: TikTok fenomeni Kübra Aykut 5'inci kattan atlayarak intihar etti! Son paylaşımı ortaya çıktı: Dilan Polat hastaneye koştu
"Kendime layık damat bulamıyorum" videosu ile kendi kendine düğün yapan TikTok fenomeni Kübra Aykut, Sultanbeyli'de yaşadığı dairenin 5'inci katından atlayarak intihar etti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, durumu öğrenen Dilan Polat hastaneye koştu. Öte yandan, intihar etmeden önce ise geriye bir mektup bıraktığı öğrenilen Kübra Aykut'un Instagram hesabından yaptığı son paylaşım ortaya çıktı. İşte detaylar...