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SON DAKİKA: TOGG satış fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil TOGG ne zaman satışa çıkacak? İşte fiyat listesi ve özellikleri
Giriş Tarihi: 29.10.2022 12:01
Güncelleme Tarihi: 29.10.2022
12:01
SON DAKİKA: TOGG satış fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil TOGG ne zaman satışa çıkacak? İşte fiyat listesi ve özellikleri
Son dakika... Türkiye'nin yerli ve milli üretim elektrikli aracı TOGG bugün banttan iniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek törenle banttan inecek TOGG'un özellikleri de netleşti. Peki Türkiye'nin yüzde 100 elektrikli yerli otomobili TOGG satış fiyatı ne kadar olacak? TOGG ne zaman satışa çıkacak? Paket ve fiyat bilgileri sorulan yetkililer emsalleriyle rekabet edebilecek bir fiyata işaret ediyor. İşte TOGG'un fiyatına dair dikkat çeken detaylar..