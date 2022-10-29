SON DAKİKA: TOGG satış fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil TOGG ne zaman satışa çıkacak? İşte fiyat listesi ve özellikleri

Son dakika... Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG bugün banttan iniyor. 6 farklı renk seçeneğiyle satışa çıkacak TOGG'da en çok merak edilen ise fiyatı oldu. Peki TOGG'un satış fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil TOGG ne zaman satışa çıkacak? İşte merak edilen o sorunun yanıtı...