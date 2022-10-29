Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA: TOGG satış fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil TOGG ne zaman satışa çıkacak? İşte fiyat listesi ve özellikleri
Giriş Tarihi: 29.10.2022 12:01 Güncelleme Tarihi: 29.10.2022 12:01

SON DAKİKA: TOGG satış fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil TOGG ne zaman satışa çıkacak? İşte fiyat listesi ve özellikleri

Son dakika... Türkiye'nin yerli ve milli üretim elektrikli aracı TOGG bugün banttan iniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek törenle banttan inecek TOGG'un özellikleri de netleşti. Peki Türkiye'nin yüzde 100 elektrikli yerli otomobili TOGG satış fiyatı ne kadar olacak? TOGG ne zaman satışa çıkacak? Paket ve fiyat bilgileri sorulan yetkililer emsalleriyle rekabet edebilecek bir fiyata işaret ediyor. İşte TOGG'un fiyatına dair dikkat çeken detaylar..

Ufuk SANDIK
SON DAKİKA: TOGG satış fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil TOGG ne zaman satışa çıkacak? İşte fiyat listesi ve özellikleri

Son dakika... Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG bugün banttan iniyor. 6 farklı renk seçeneğiyle satışa çıkacak TOGG'da en çok merak edilen ise fiyatı oldu. Peki TOGG'un satış fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil TOGG ne zaman satışa çıkacak? İşte merak edilen o sorunun yanıtı...

SON DAKİKA: TOGG satış fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil TOGG ne zaman satışa çıkacak? İşte fiyat listesi ve özellikleri

Türkiye'nin akıllı otomobili Togg, "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini taşıyan "Türkiye'nin Renkleri" ile yollarda olacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: TOGG satış fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil TOGG ne zaman satışa çıkacak? İşte fiyat listesi ve özellikleri

Togg'dan yapılan açıklamaya göre, "Bir otomobilden fazlası" için yola çıkan Togg, 2023 yılının ilk çeyreğinde pazara sunacağı doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C SUV'da "Türkiye'nin Renkleri"ni kullanıcılarıyla buluşturacak.

SON DAKİKA: TOGG satış fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil TOGG ne zaman satışa çıkacak? İşte fiyat listesi ve özellikleri

Togg, Türkiye'nin büyüleyici güzelliklerinden ilham alarak tasarlanan otomobilin dış renklerine "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini verdi.


SON DAKİKA: TOGG satış fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil TOGG ne zaman satışa çıkacak? İşte fiyat listesi ve özellikleri

TOGG FİYATI NE KADAR OLACAK?

Açılış için geri sayımdaki fabrikada önemli gelişmeler yaşanırken heyecanla beklenen bir başka cevap ise TOGG'un fiyatı...

SON DAKİKA