SON DAKİKA: TOKİ Ankara kura sonuçları belli oluyor! 2023 TOKİ Ankara kura çekimi ile kazanan isim listesi açıklanacak

2 Ocak 2023 tarihi itibariyle Ankara'nın Kahramankazan, Polatlı ve Kızılcahamam ilçelerinde başlayacak sosyal konut kura çekilişi 12 Ocak 2023'te sona erecek.

Ankara'da 18 bin 450 hak sahibi için ilçelere göre dağılım ile kura tarihleri ve saatleri şu şekilde açıklandı: