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Haberler Yaşam SON DAKİKA: TOKİ Ankara kura sonuçları belli oluyor! 2023 TOKİ Ankara kura çekimi ile kazanan isim listesi açıklanacak
Giriş Tarihi: 02.01.2023 10:11 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 10:38

SON DAKİKA: TOKİ Ankara kura sonuçları belli oluyor! 2023 TOKİ Ankara kura çekimi ile kazanan isim listesi açıklanacak

Son dakika haberi: Ankara Toki kura sonuçları belli oluyor... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim" projesi kapsamında Başkent Ankara'da kura çekimi bugün (2 Ocak 2023 Pazartesi) günü başlıyor. Binlerce kişinin heyecanla beklediği, TOKİ Ankara kura sonuçları ve kazanan isimlerinin listesinin gün içerisinde netleşmesi bekleniyor.

SON DAKİKA: TOKİ Ankara kura sonuçları belli oluyor! 2023 TOKİ Ankara kura çekimi ile kazanan isim listesi açıklanacak

Sosyal konut hamlesi kapsamında 2023'ün ilk kuraları Ankara'nın 14 ilçesinde 18 bin 450 konut için hak sahipleri noter huzurunda çekilecek kuralarla belirlenecek. Ankara'da sosyal konut kuraları 12 Ocak 2023 tarihine kadar devam edecek.

SON DAKİKA: TOKİ Ankara kura sonuçları belli oluyor! 2023 TOKİ Ankara kura çekimi ile kazanan isim listesi açıklanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim" projesi kapsamında Ankara'nın 14 ilçesinde 18 bin 450 konutun hak sahibi 2-12 Ocak 2023 tarihleri arasında noter huzurunda çekilecek kuralarla belirlenecek.

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SON DAKİKA: TOKİ Ankara kura sonuçları belli oluyor! 2023 TOKİ Ankara kura çekimi ile kazanan isim listesi açıklanacak

BUGÜN BAŞLIYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini açıkladıktan 40 gün sonra 25 Ekim'de ilk temellerin atıldığı "İlk Evim" projesi kapsamında Başkent Ankara'da bir yandan sosyal konutların inşası devam ederken diğer yandan da 2 Ocak 2023 Pazartesi günü kura çekimi heyecanı başlayacak.

SON DAKİKA: TOKİ Ankara kura sonuçları belli oluyor! 2023 TOKİ Ankara kura çekimi ile kazanan isim listesi açıklanacak

2 Ocak 2023 tarihi itibariyle Ankara'nın Kahramankazan, Polatlı ve Kızılcahamam ilçelerinde başlayacak sosyal konut kura çekilişi 12 Ocak 2023'te sona erecek.

Ankara'da 18 bin 450 hak sahibi için ilçelere göre dağılım ile kura tarihleri ve saatleri şu şekilde açıklandı:

SON DAKİKA: TOKİ Ankara kura sonuçları belli oluyor! 2023 TOKİ Ankara kura çekimi ile kazanan isim listesi açıklanacak

2 Ocak 2023: Kahramankazan'da 800, Polatlı'da 700 ve Kızılcahamam'da ise 63 konut.

3 Ocak 2023: Ayaş 4. Etapta 300, Şereflikoçhisar'da 311, Çamlıdere 2. Etapta 100, Balâ 3. Etapta 160, Beypazarı'nda 150, Evren'nde 150 ve Nallıhan Çayırhan'da 100 konut.

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