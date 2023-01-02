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SON DAKİKA: TOKİ Ankara kura sonuçları belli oluyor! 2023 TOKİ Ankara kura çekimi ile kazanan isim listesi açıklanacak
Giriş Tarihi: 02.01.2023 10:11
Güncelleme Tarihi: 02.01.2023
10:38
SON DAKİKA: TOKİ Ankara kura sonuçları belli oluyor! 2023 TOKİ Ankara kura çekimi ile kazanan isim listesi açıklanacak
Son dakika haberi: Ankara Toki kura sonuçları belli oluyor... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim" projesi kapsamında Başkent Ankara'da kura çekimi bugün (2 Ocak 2023 Pazartesi) günü başlıyor. Binlerce kişinin heyecanla beklediği, TOKİ Ankara kura sonuçları ve kazanan isimlerinin listesinin gün içerisinde netleşmesi bekleniyor.