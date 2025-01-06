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TRABZON DEPREM SON DAKİKA BİLGİLERİ || AFAD ve Kandilli verileriyle Trabzon'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?
Giriş Tarihi: 06.01.2025 05:44
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025
05:44
TRABZON DEPREM SON DAKİKA BİLGİLERİ || AFAD ve Kandilli verileriyle Trabzon'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?
Trabzon deprem son dakika haberleriyle takip ediliyor. Son depremin ardından Trabzon'da yaşanan sarsıntıyla bölge sakinleri detayları için AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle sorgulamaya başladı. İşte, 5 Ocak Trabzon'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte deprem şiddeti, büyüklüğü ve merkez üssü...