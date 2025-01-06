TRABZON DEPREM SON DAKİKA BİLGİLERİ || AFAD ve Kandilli verileriyle Trabzon’da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

Trabzon'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkezi üssü Akçabat olan sarsıntı vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Kandilli ve AFAD verileri paylaştı. Depremin 2.9 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. İşte Trabzon deprem detayları