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Giriş Tarihi: 06.01.2025 05:44 Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 05:44

TRABZON DEPREM SON DAKİKA BİLGİLERİ || AFAD ve Kandilli verileriyle Trabzon'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

Trabzon deprem son dakika haberleriyle takip ediliyor. Son depremin ardından Trabzon'da yaşanan sarsıntıyla bölge sakinleri detayları için AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle sorgulamaya başladı. İşte, 5 Ocak Trabzon'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte deprem şiddeti, büyüklüğü ve merkez üssü...

TRABZON DEPREM SON DAKİKA BİLGİLERİ || AFAD ve Kandilli verileriyle Trabzon’da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

Trabzon'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkezi üssü Akçabat olan sarsıntı vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Kandilli ve AFAD verileri paylaştı. Depremin 2.9 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. İşte Trabzon deprem detayları

TRABZON DEPREM SON DAKİKA BİLGİLERİ || AFAD ve Kandilli verileriyle Trabzon’da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

SON DAKİKA TRABZON DEPREM!

#DEPREM
Büyüklük:3.2 (Mw)
Yer:Akçabat(Trabzon)
Tarih:2025-01-06
Saat:00:12:37 TSİ
Derinlik:2.9 km

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TRABZON DEPREM SON DAKİKA BİLGİLERİ || AFAD ve Kandilli verileriyle Trabzon’da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

SON DEPREMLER LİSTESİ

Türkiye'de kaydedilen tüm depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kayıt altına alınıyor.

Son depremler listesi ile depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

TRABZON DEPREM SON DAKİKA BİLGİLERİ || AFAD ve Kandilli verileriyle Trabzon’da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

AFAD LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

TRABZON DEPREM SON DAKİKA BİLGİLERİ || AFAD ve Kandilli verileriyle Trabzon’da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?
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