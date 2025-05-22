TUNCELİ DEPREM BİLGİSİ: AFAD ve Kandilli ile Tunceli’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Tunceli'de son dakika bir deprem meydana geldi. Son zamanlarda İstanbul başta olmak üzere gerçekleşen sarsıntılar vatandaşlar tarafından paniğe neden olurken, aynı zamanda AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri de takip edildi. Peki, Tunceli'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, detaylar...