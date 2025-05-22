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TUNCELİ DEPREM BİLGİSİ: AFAD ve Kandilli ile Tunceli'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 22.05.2025 06:28
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025
06:28
TUNCELİ DEPREM BİLGİSİ: AFAD ve Kandilli ile Tunceli'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Son depremler yakından takip edilirken, AFAD'ın son verilerine göre Tunceli'de bir deprem meydana geldi. Deprem, Tunceli ilinin ilçesi Nazımiye'de meydana geldi. Bölgede yaşayan vatandaşlar depremin büyüklüğünü ve ayrıntılarını araştırıyor. Peki, Tunceli'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler!