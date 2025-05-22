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Haberler Yaşam TUNCELİ DEPREM BİLGİSİ: AFAD ve Kandilli ile Tunceli'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 22.05.2025 06:28 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 06:28

TUNCELİ DEPREM BİLGİSİ: AFAD ve Kandilli ile Tunceli'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son depremler yakından takip edilirken, AFAD'ın son verilerine göre Tunceli'de bir deprem meydana geldi. Deprem, Tunceli ilinin ilçesi Nazımiye'de meydana geldi. Bölgede yaşayan vatandaşlar depremin büyüklüğünü ve ayrıntılarını araştırıyor. Peki, Tunceli'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler!

TUNCELİ DEPREM BİLGİSİ: AFAD ve Kandilli ile Tunceli’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Tunceli'de son dakika bir deprem meydana geldi. Son zamanlarda İstanbul başta olmak üzere gerçekleşen sarsıntılar vatandaşlar tarafından paniğe neden olurken, aynı zamanda AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri de takip edildi. Peki, Tunceli'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, detaylar...

TUNCELİ DEPREM BİLGİSİ: AFAD ve Kandilli ile Tunceli’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA: TUNCELİ DEPREM İLE SALLANDI!

Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı bilgilere göre Tunceli'de 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte, sarsıntıya dair detaylar:

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TUNCELİ DEPREM BİLGİSİ: AFAD ve Kandilli ile Tunceli’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Büyüklük 3.3 (ML)
Yer Nazımiye (Tunceli)
Tarih(UTC) 21-05-2025 20:33:46
Enlem 39.1258
Boylam 39.8542
Derinlik 7 (KM)
TUNCELİ DEPREM BİLGİSİ: AFAD ve Kandilli ile Tunceli’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DEPREMLER LİSTESİ: TUNCELİ'DE DEPREM Mİ OLDU?

Deprem son dakika haberleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin ölçümleriyle duyuruluyor. İşte, meydana gelen depremlerin merkez üssü, büyüklük, derinlik bilgilerine ulaşabileceğiniz o sistem:

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TUNCELİ DEPREM BİLGİSİ: AFAD ve Kandilli ile Tunceli’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
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