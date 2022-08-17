Son dakika: Tüp bebek merkezinden akıl almaz tezgah! Şok ihbar skandalı ortaya çıkardı

3 Eylül 2021'de Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'ne (SABİM) akıl almaz bir ihbar geldi. 18 yaş altı veya 18 yaşından büyük kızların taşıyıcı anne olarak kullanıldığına iddia eden ihbarda, "Ümraniye çevresinde maddi durumu olmayan kzlara yumurta büyütme ilacı temin ediliyor.



