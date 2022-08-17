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Haberler Yaşam Son dakika: Tüp bebek merkezinden akıl almaz tezgah! Şok ihbar skandalı ortaya çıkardı
Giriş Tarihi: 17.08.2022 06:18 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022 06:19

Son dakika: Tüp bebek merkezinden akıl almaz tezgah! Şok ihbar skandalı ortaya çıkardı

Son dakika haberi: İstanbul Etiler'deki bir tüp bebek merkezi akıl almaz bir skandala karıştı. İstanbul'da kimsesiz veya maddi durumu kötü olan kız çocuklarına buradaki kişiler vasıtasıyla ulaşıldığı ve anlaşma sonrası kız çocuklarının tüm masraflarının karşılanıp taşıyıcı annelik için önce yumurta büyütme tedavisine başladıkları ardından ise tedavi için kızları KKTC veya Gürcistan'a gönderdikleri iddia edildi.

DİLEK YAMAN DEMİR
Son dakika: Tüp bebek merkezinden akıl almaz tezgah! Şok ihbar skandalı ortaya çıkardı

3 Eylül 2021'de Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'ne (SABİM) akıl almaz bir ihbar geldi. 18 yaş altı veya 18 yaşından büyük kızların taşıyıcı anne olarak kullanıldığına iddia eden ihbarda, "Ümraniye çevresinde maddi durumu olmayan kzlara yumurta büyütme ilacı temin ediliyor.

Son dakika: Tüp bebek merkezinden akıl almaz tezgah! Şok ihbar skandalı ortaya çıkardı

Bu ilacı kızlara evlerinde 11-12 gün kullandırarak yumurtalıklarını büyüttürüyorlar. KKTC ve Gürcistan'daki tüp bebek merkezleriyle anlaşmalı yerleri var. Kızların tüm masraflarını karşılayıp bu iki ülkeye gönderiyorlar.

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Son dakika: Tüp bebek merkezinden akıl almaz tezgah! Şok ihbar skandalı ortaya çıkardı

Tüp bebek merkezlerine gönderilen kızlara yumurtaları sattırılıyor. Yumurta büyütme ilacı eczane depolarından alıp Üsküdar'daki Ege Kahvecisi'ne kargolatarak buradan aldırıyorlar.

Son dakika: Tüp bebek merkezinden akıl almaz tezgah! Şok ihbar skandalı ortaya çıkardı

Bebeği olmayan ailelere taşıcı anne buluyorlar ve sahte evraklarla başka bir ülkeye gönderip ordaki aileye veriyorlar" denildi. İnceleme başlatan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, işlemlerde aracılık yaptığı belirtilen kişinin açık adresine ulaşıldı.

Son dakika: Tüp bebek merkezinden akıl almaz tezgah! Şok ihbar skandalı ortaya çıkardı

İddialara göre sürece katılmaya ikna edilen kızlarla Üsküdar'daki kafede buluşma yapılıyordu. Ardından Beşiktaş Etiler'deki tüp bebek merkezine götürülen kızlar, sağlık çalışanı bir çalışan tarafından hazırlanan evraklarla taşıyıcı anne olarak yurtdışına gönderiliyordu.

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