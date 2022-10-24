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Son dakika: Türk lirasını klozete atan fenomen Mika Can Raun savunmasıyla pes dedirtti
Giriş Tarihi: 24.10.2022 20:09
Güncelleme Tarihi: 24.10.2022
20:09
Son dakika... Sosyal medya fenomeni Mika Can Raun'un 100 liralık banknotu klozete attığı görüntülerin sosyal medyada büyük tepki çekmesinin ardından gözaltına alınan fenomen adliyeye getirildi. Adli kontrolle Hakimliğe sevk edilen şüpheli fenomen, banknotu klozete attığını reddederek hakkında yalan haberler yapıldığını iddia etti. Hakimlik ise yurt dışına çıkış yasağı şartıyla Mika Raun'un serbest bırakılmasına karar verdi