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Haberler Yaşam Son dakika: Türk lirasını klozete atan fenomen Mika Can Raun savunmasıyla pes dedirtti
Giriş Tarihi: 24.10.2022 20:09 Güncelleme Tarihi: 24.10.2022 20:09

Son dakika: Türk lirasını klozete atan fenomen Mika Can Raun savunmasıyla pes dedirtti

Son dakika... Sosyal medya fenomeni Mika Can Raun'un 100 liralık banknotu klozete attığı görüntülerin sosyal medyada büyük tepki çekmesinin ardından gözaltına alınan fenomen adliyeye getirildi. Adli kontrolle Hakimliğe sevk edilen şüpheli fenomen, banknotu klozete attığını reddederek hakkında yalan haberler yapıldığını iddia etti. Hakimlik ise yurt dışına çıkış yasağı şartıyla Mika Raun'un serbest bırakılmasına karar verdi

Son dakika: Türk lirasını klozete atan fenomen Mika Can Raun savunmasıyla pes dedirtti

Sosyal medya fenomeni Mika Can Raun'un 100 liralık banknotu klozete attığı görüntülerin sosyal medyada büyük tepki çekmesinin ardından gözaltına alınan fenomen adliyeye getirildi.

Son dakika: Türk lirasını klozete atan fenomen Mika Can Raun savunmasıyla pes dedirtti

Adli kontrolle Hakimliğe sevk edilen şüpheli fenomen, banknotu klozete attığını reddederek hakkında yalan haberler yapıldığını iddia etti. Hakimlik ise yurt dışına çıkış yasağı şartıyla Mika Raun'un serbest bırakılmasına karar verdi.

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Son dakika: Türk lirasını klozete atan fenomen Mika Can Raun savunmasıyla pes dedirtti

Kamuoyunda Mika Raun olarak bilinen Mikail Can Kurnaz, 100 liralık banknotu klozete attığı görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşmış, bu durum birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından tepki çekmişti.

Son dakika: Türk lirasını klozete atan fenomen Mika Can Raun savunmasıyla pes dedirtti

TÜRK LİRASINA HAKARETTEN ADLİYEDE

Skandal görüntünün ardından bugün Mika Can Raun, polip ekileri tarafından gözaltına alınmasının ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

Son dakika: Türk lirasını klozete atan fenomen Mika Can Raun savunmasıyla pes dedirtti

Savcılık işlemlerinin ardından sosyal medya fenomeni Mika Raun, Türk lirasına hakaret ettiği iddiasıyla 'Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak' suçundan adli kontrolle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

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