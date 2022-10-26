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Haberler Yaşam Son dakika: Türkiye bu olayı konuşmuştu! Büyükşen cinayeti davasında yeni ifadeler: "Tek kaçış noktaları..."
Giriş Tarihi: 26.10.2022 14:03 Güncelleme Tarihi: 26.10.2022 14:09

Son dakika: Türkiye bu olayı konuşmuştu! Büyükşen cinayeti davasında yeni ifadeler: "Tek kaçış noktaları..."

Son dakika haberleri: Konya'nın Karatay ilçesinde 4 yıl önce yanlış adrese girilerek öldürülen Metin ve Necla Büyükşen çifti cinayeti davasında 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Cinayete azmettirdiği iddia edilen Esra Taş'ın eski ev arkadaşının ifadeleri şoke ederken, duruşmada çiftin kızları Büşra Büyükşen de söz aldı. Büşra Büyükşen, "Jandarma tarafından tanıklar baskı gördüğünü söyledi. Tek kaçış noktaları, jandarmaya iftira atmak" ifadelerini kullanırken, Osman Büyükşen ise verilen ifadelerdeki çelişkilerin ortaya çıkarılması gerektiğine dikkat çekti.

DHA
Son dakika: Türkiye bu olayı konuşmuştu! Büyükşen cinayeti davasında yeni ifadeler: Tek kaçış noktaları...

Son dakika haberleri: Konya'nın Karatay ilçesinde 2018 yılında cinayete kurban giden Metin ve Necla Büyükşen çifti cinayeti davasında 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada söz alan Büyükşen çiftinin kızları Büşra Büyükşen, tanıkların baskı gördüğünü söyleyerek jandarmaya iftira attığını söyledi. İşte detaylar...

Son dakika: Türkiye bu olayı konuşmuştu! Büyükşen cinayeti davasında yeni ifadeler: Tek kaçış noktaları...

İsmil Mahallesi'nde 3 Eylül 2018'de saat 22.00 sıralarında, kar maskeli kişinin kapısı açık olan eve girip, emekli memur Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen'e ateş edip öldürülmesiyle ilgili açılan davanın duruşmasına bugün de devam edildi. 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada 28 tanıktan 24'ü dinlendi. 3 tanık dinlenirken, 1 tanığın hayatını kaybettiği belirtildi.

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Son dakika: Türkiye bu olayı konuşmuştu! Büyükşen cinayeti davasında yeni ifadeler: Tek kaçış noktaları...

"ESRA'NIN HÜSEYİN'DEN AYRILDIKTAN SONRA PSİKOLOJİ ÇOK KÖTÜYDÜ"

Olay günü Çumra ilçesi Apa Mahallesi'ndeki Selçuk Üniversitesi'ne ait sosyal tesiste Esra Taş ve sevgilisi Abdullah Başdemir ile birlikte piknik yapan Hasret Y., yaşananları anlattı. Hasret Y., Esra Taş ile ev arkadaşı olduklarını belirterek, şunları söyledi:

Son dakika: Türkiye bu olayı konuşmuştu! Büyükşen cinayeti davasında yeni ifadeler: Tek kaçış noktaları...

"O dönemler Hüseyin ile sevgiliydi. Hüseyin'den ayrıldıktan sonra Abdullah ile sevgili oldu. Esra'nın Hüseyin'den ayrıldıktan sonra psikolojisi çok kötüydü. Bir süre sonra barıştılar mı, barışmadılar mı, bilmiyorum, ama Hüseyin'i görmeye gittik.

Son dakika: Türkiye bu olayı konuşmuştu! Büyükşen cinayeti davasında yeni ifadeler: Tek kaçış noktaları...

"BİZİ MANGALA ÇAĞIRDILAR"

Yanımızda benim Birgül isimli arkadaşım vardı. O gün içinde de bizi mangala çağırdılar. Esra ile birlikte ona gittik. Pikniğe giderken bir yerde durduk.

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