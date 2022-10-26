Son dakika: Türkiye bu olayı konuşmuştu! Büyükşen cinayeti davasında yeni ifadeler: "Tek kaçış noktaları..."

Son dakika haberleri: Konya'nın Karatay ilçesinde 4 yıl önce yanlış adrese girilerek öldürülen Metin ve Necla Büyükşen çifti cinayeti davasında 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Cinayete azmettirdiği iddia edilen Esra Taş'ın eski ev arkadaşının ifadeleri şoke ederken, duruşmada çiftin kızları Büşra Büyükşen de söz aldı. Büşra Büyükşen, "Jandarma tarafından tanıklar baskı gördüğünü söyledi. Tek kaçış noktaları, jandarmaya iftira atmak" ifadelerini kullanırken, Osman Büyükşen ise verilen ifadelerdeki çelişkilerin ortaya çıkarılması gerektiğine dikkat çekti.