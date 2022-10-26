Son dakika: Türkiye bu olayı konuşmuştu! Büyükşen cinayeti davasında yeni ifadeler: "Tek kaçış noktaları..."

"O dönemler Hüseyin ile sevgiliydi. Hüseyin'den ayrıldıktan sonra Abdullah ile sevgili oldu. Esra'nın Hüseyin'den ayrıldıktan sonra psikolojisi çok kötüydü. Bir süre sonra barıştılar mı, barışmadılar mı, bilmiyorum, ama Hüseyin'i görmeye gittik.