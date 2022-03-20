Son dakika | Türkiye tarih yazdı; Ömür tüketen kuyruklardan konfora...

Son dakika haberleri: Tatil yolunda saatler süren feribot çilesi, 1915 Çanakkale Köprüsü'yle konforlu bir yolculuğa dönüştü. Kilometrelerce uzayan araç kuyrukları, fırtınada mağduriyet son buldu. Köprüyü geçerek gururu yaşayan vatandaşlar: Saatlerce feribot beklerdik. Şu anda öyle kolay oldu ki 5 dakikada karşıya geçiyoruz. Rüya gibi eser. Çanakkale'mize çok yakıştı. Çilemiz sona erdi