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Son dakika | Türkiye tarih yazdı; Ömür tüketen kuyruklardan konfora...
Giriş Tarihi: 20.03.2022 08:51
Güncelleme Tarihi: 20.03.2022
09:25
Son dakika | Türkiye tarih yazdı; Ömür tüketen kuyruklardan konfora...
Çanakkale Köprüsü son dakika haberleri: Tatil yolunda saatler süren feribot çilesi, 1915 Çanakkale Köprüsü'yle konforlu bir yolculuğa dönüştü. Kilometrelerce uzayan araç kuyrukları, fırtınada mağduriyet son buldu. Köprüyü geçerek gururu yaşayan vatandaşlar 18 mart 2022 itibarıyla geçmişte kalan karşıya geçiş çilelerini bakın nasıl anlattı...