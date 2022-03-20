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Haberler Yaşam Son dakika | Türkiye tarih yazdı; Ömür tüketen kuyruklardan konfora...
Giriş Tarihi: 20.03.2022 08:51 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022 09:25

Son dakika | Türkiye tarih yazdı; Ömür tüketen kuyruklardan konfora...

Çanakkale Köprüsü son dakika haberleri: Tatil yolunda saatler süren feribot çilesi, 1915 Çanakkale Köprüsü'yle konforlu bir yolculuğa dönüştü. Kilometrelerce uzayan araç kuyrukları, fırtınada mağduriyet son buldu. Köprüyü geçerek gururu yaşayan vatandaşlar 18 mart 2022 itibarıyla geçmişte kalan karşıya geçiş çilelerini bakın nasıl anlattı...

KORAY TAŞDEMİR
ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Son dakika | Türkiye tarih yazdı; Ömür tüketen kuyruklardan konfora...

Son dakika haberleri: Tatil yolunda saatler süren feribot çilesi, 1915 Çanakkale Köprüsü'yle konforlu bir yolculuğa dönüştü. Kilometrelerce uzayan araç kuyrukları, fırtınada mağduriyet son buldu. Köprüyü geçerek gururu yaşayan vatandaşlar: Saatlerce feribot beklerdik. Şu anda öyle kolay oldu ki 5 dakikada karşıya geçiyoruz. Rüya gibi eser. Çanakkale'mize çok yakıştı. Çilemiz sona erdi

Son dakika | Türkiye tarih yazdı; Ömür tüketen kuyruklardan konfora...

GÖRKEMLİ VE ZARİF

Başkan Erdoğan'ın önceki gün açılışını yaptığı 1915 Çanakkale Köprüsü dün sabah saatlerinden itibaren yoğun ilgi gördü. İlk hafta ücretsiz geçişin yapılabildiği 'simgeler köprüsü' her iki yönden kullanılmaya başlandı. Köprü zamandan sağladığı tasarrufun yanısıra görkemli ve zarif görüntüsüyle vatandaşların fotoğraf çekme noktası da oldu.



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Son dakika | Türkiye tarih yazdı; Ömür tüketen kuyruklardan konfora...

ÇANAKKALE İÇİN DE GEÇMİŞTE KALAN ÇİLE...

SABAH'a konuşan vatandaşlar "Karda kışta, yağmurda, fırtınada feribotlar kalkmıyordu. Yazın ve özel günlerde kilometrelerce uzunluktaki araç kuyruklarında bekliyorduk. Şimdi 6 dakikada geçeceğiz. Allah yapandan da, yaptırandan da razı olsun" dedi.

Son dakika | Türkiye tarih yazdı; Ömür tüketen kuyruklardan konfora...

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ 1 HAFTA ÜCRETSİZ

Bir hafta boyunca ücretsiz olan köprüden geçiş yapan ve fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ikinci zafer anıtı olduğunu söyleyen vatandaşlar duygularını SABAH'a anlattı:

Son dakika | Türkiye tarih yazdı; Ömür tüketen kuyruklardan konfora...

Zeki Sarı: Karda, fırtınada feribotlar kalkmaz, mağdur olurduk. Şimdi 6 dakikada karşıya geçtik. Allah yapandan da, yaptırandan da razı olsun.

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