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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Türkiye’de nüfus tehlikesi giderek büyüyor! TÜİK açıkladı: Son beş yılda...
Giriş Tarihi: 26.04.2025 07:48 Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 07:49

SON DAKİKA | Türkiye’de nüfus tehlikesi giderek büyüyor! TÜİK açıkladı: Son beş yılda...

Son dakika haberi: Ankara Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin Aktif Yaşlanma Endeksi'ni (AYE) açıkladı. Yaşlıların toplum içinde yer alması, istihdamı ve bağımsız, sağlıklı ve güvenli yaşayabilme değerinin belirtildiği endekse göre, Türkiye'deki yaşlıların genel AYE değeri 29,7 oldu.

ANKARA
SON DAKİKA | Türkiye’de nüfus tehlikesi giderek büyüyor! TÜİK açıkladı: Son beş yılda...

Son dakika haberi: Türkiye'nin Aktif Yaşlanma Endeksi (AYE) genel endeks değeri 2023 yılında 28,7 iken 2024 yılında 29,7 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı Aktif Yaşlanma Endeksi verilerini açıkladı.

SON DAKİKA | Türkiye’de nüfus tehlikesi giderek büyüyor! TÜİK açıkladı: Son beş yılda...

Yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 2019 yılında 7 milyon 550 bin 727 kişi iken son beş yılda yüzde 20,7 artarak 2024 yılında 9 milyon 112 bin 298 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2019 yılında yüzde 9,1 iken, 2024 yılında yüzde 10,6'ya yükseldi.

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SON DAKİKA | Türkiye’de nüfus tehlikesi giderek büyüyor! TÜİK açıkladı: Son beş yılda...

YAŞLI NÜFUSUN TÜRKİYE NÜFUSUNA ORANI YÜZDE 10'A YÜKSELDİ

TÜİK'in verilerine göre küresel yaşlanma süreci olarak adlandırılan "demografik dönüşüm" evresinde olan Türkiye'de, çocuk ve genç nüfus oranı hızla azalırken, yaşlı nüfus oranı ise hızla artış gösteriyor. Türkiye son on yılda doğurganlık hızındaki yıkıcı azalmanın da tesiriyle "çok yaşlı ülkeler" sınıfına dahil oldu.

SON DAKİKA | Türkiye’de nüfus tehlikesi giderek büyüyor! TÜİK açıkladı: Son beş yılda...

Yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 2019'da 7 milyon 550 bin 727 kişi iken son beş yılda yüzde 20 artarak 2024 yılında 9 milyon 112 bin 298 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2024 yılında yüzde 10,6'ya yükseldi.

SON DAKİKA | Türkiye’de nüfus tehlikesi giderek büyüyor! TÜİK açıkladı: Son beş yılda...

TÜİK nüfus projeksiyonlarına göre, yaşlı nüfus oranının 2030 yılında yüzde 13,5, 2040 yılında yüzde 17,9, 2060 yılında yüzde 27 olacağı öngörülüyor.