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SON DAKİKA | Türkiye’de nüfus tehlikesi giderek büyüyor! TÜİK açıkladı: Son beş yılda...
Giriş Tarihi: 26.04.2025 07:48
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025
07:49
SON DAKİKA | Türkiye’de nüfus tehlikesi giderek büyüyor! TÜİK açıkladı: Son beş yılda...
Son dakika haberi: Ankara Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin Aktif Yaşlanma Endeksi'ni (AYE) açıkladı. Yaşlıların toplum içinde yer alması, istihdamı ve bağımsız, sağlıklı ve güvenli yaşayabilme değerinin belirtildiği endekse göre, Türkiye'deki yaşlıların genel AYE değeri 29,7 oldu.