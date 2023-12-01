Haberler Yaşam Son dakika: Türkiye'nin konuştuğu 'fon vurgunu' davasında mahkemeden flaş karar: Semih Kaya zorla getirilecek

Giriş Tarihi: 01.12.2023 06:38 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023 06:49

Son dakika: Türkiye'nin konuştuğu 'fon vurgunu' davasında mahkemeden flaş karar: Semih Kaya zorla getirilecek

Futbolcuların yanı sıra çok sayıda iş adamını dolandıran özel bir bankanın şube müdürü Seçil Erzan'ın yargılandığı davanın ara kararına SABAH ulaştı. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi, Erzan'ın, "3 milyon dolar aldım. 5.7 milyon dolar ödedim. Beni tehdit edip zorla para aldı. Yakamı kurtaramadım" dediği Semih Kaya ve menajeri Fırat Özdemir'in de arasında olduğu 12 kişi hakkında, ocak ayındaki duruşmada 'tanık' sıfatıyla dinlenmeleri için zorla getirme kararı çıkarttı. Mahkeme ayrıca, tüm sanıkların telefonlarının 2022 Ekim- 2023 Nisan ayları arasındaki arama, aranma ve baz kayıtlarının BTK'dan istenmesine karar verdi.