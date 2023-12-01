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Haberler Yaşam Son dakika: Türkiye'nin konuştuğu 'fon vurgunu' davasında mahkemeden flaş karar: Semih Kaya zorla getirilecek
Giriş Tarihi: 01.12.2023 06:38 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023 06:49

Son dakika: Türkiye'nin konuştuğu 'fon vurgunu' davasında mahkemeden flaş karar: Semih Kaya zorla getirilecek

Futbolcuların yanı sıra çok sayıda iş adamını dolandıran özel bir bankanın şube müdürü Seçil Erzan'ın yargılandığı davanın ara kararına SABAH ulaştı. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi, Erzan'ın, "3 milyon dolar aldım. 5.7 milyon dolar ödedim. Beni tehdit edip zorla para aldı. Yakamı kurtaramadım" dediği Semih Kaya ve menajeri Fırat Özdemir'in de arasında olduğu 12 kişi hakkında, ocak ayındaki duruşmada 'tanık' sıfatıyla dinlenmeleri için zorla getirme kararı çıkarttı. Mahkeme ayrıca, tüm sanıkların telefonlarının 2022 Ekim- 2023 Nisan ayları arasındaki arama, aranma ve baz kayıtlarının BTK'dan istenmesine karar verdi.

Mustafa Sait ÖZKAN
Son dakika: Türkiye’nin konuştuğu ’fon vurgunu’ davasında mahkemeden flaş karar: Semih Kaya zorla getirilecek

Özel bir bankanın şube müdürü Seçil Erzan'ın aralarında eski futbolcular Emre Belözoğlu, Arda Turan, Selçuk İnan ve Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera'nın da olduğu ünlü isimleri 1 milyar 260 bin lira dolandırmasıyla ilgili davada önemli bir gelişme yaşandığı ortaya çıktı.

Son dakika: Türkiye’nin konuştuğu ’fon vurgunu’ davasında mahkemeden flaş karar: Semih Kaya zorla getirilecek

"Özel belgede sahtecilik" ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 226 yıl hapis cezası istenen Erzan'ın dolandırmaya çalıştığı ancak dolandıramadığı, üstüne üstlük bir de fazladan para verdiği ender isimlerden bir tanesi eski Galatasaraylı futbolcu Semih Kaya ve menajeri Fırat Özdemir'di.

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Son dakika: Türkiye’nin konuştuğu ’fon vurgunu’ davasında mahkemeden flaş karar: Semih Kaya zorla getirilecek

YAKAMI KURTARAMADIM

Erzan ifadesinde, 3 milyon 200 bin dolar aldığı Semih Kaya'ya 5 milyon 700 dolar ödediğini anlatarak, "Semih Kaya'dan yakamı kurtaramadım; ona ödediğim fazla parayı Arda Turan ve Emre Belözoğlu'ndan aldım. Semih Kaya bana zorla para satmıştır" diyerek Semih Kaya ve menajeri Fırat Özdemir'in kendisini tehdit ettiğini söyledi.

Son dakika: Türkiye’nin konuştuğu ’fon vurgunu’ davasında mahkemeden flaş karar: Semih Kaya zorla getirilecek

ALDIĞI PARALARLA VİLLA VE ARABA ALDI

Erzan, Semih Kaya için ayrıca "Ana paraya ilişkin hiçbir alacağı kalmamış olmasına rağmen defalarca evime gelerek, beni tehdit ederek zorla para almıştır.

Son dakika: Türkiye’nin konuştuğu ’fon vurgunu’ davasında mahkemeden flaş karar: Semih Kaya zorla getirilecek

Semih Kaya, benden aldığı paralar ile Hybrid yüksek fiyatlı Mercedes bir araç da satın aldı. Ayrıca benden aldığı faizle Bodrum'da bir villa satın aldı.

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