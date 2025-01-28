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SON DAKİKA - Türkiye'yi ayağa kaldıran 'yoğun bakım' eziyetinde ilk karar: Duruşmaya gitmeyen sanıklar...
Giriş Tarihi: 28.01.2025 09:58
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025
09:59
SON DAKİKA - Türkiye'yi ayağa kaldıran 'yoğun bakım' eziyetinde ilk karar: Duruşmaya gitmeyen sanıklar...
Son dakika haberi... Türkiye'yi ayağa kaldıran Ataşehir Özel Bayındır Hastanesi'nde yoğun bakımdaki yaşlı kadına eziyet eden hastane çalışanlarına açılan davada mahkeme ilk kararını verdi. 7 hastane çalışanının sanık olduğu davayı kabul eden mahkeme ilk kararında sanıkların mazeret olmaksızın duruşmaya gelmedikleri takdirde zorla getirileceklerini kaydetti, 7 Şubat gününe duruşma tarihi verdi.