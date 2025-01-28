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Haberler Yaşam SON DAKİKA - Türkiye'yi ayağa kaldıran 'yoğun bakım' eziyetinde ilk karar: Duruşmaya gitmeyen sanıklar...
Giriş Tarihi: 28.01.2025 09:58 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 09:59

SON DAKİKA - Türkiye'yi ayağa kaldıran 'yoğun bakım' eziyetinde ilk karar: Duruşmaya gitmeyen sanıklar...

Son dakika haberi... Türkiye'yi ayağa kaldıran Ataşehir Özel Bayındır Hastanesi'nde yoğun bakımdaki yaşlı kadına eziyet eden hastane çalışanlarına açılan davada mahkeme ilk kararını verdi. 7 hastane çalışanının sanık olduğu davayı kabul eden mahkeme ilk kararında sanıkların mazeret olmaksızın duruşmaya gelmedikleri takdirde zorla getirileceklerini kaydetti, 7 Şubat gününe duruşma tarihi verdi.

ARZU KAYA
SON DAKİKA - Türkiye’yi ayağa kaldıran ’yoğun bakım’ eziyetinde ilk karar: Duruşmaya gitmeyen sanıklar...

Son dakika haberi: İstanbul Ataşehir'deki Özel Bayındır Hastanesi'ndeki sağlık personelinin yaşlı hastaya kötü muamelede bulunduğu görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırdı.

SON DAKİKA - Türkiye’yi ayağa kaldıran ’yoğun bakım’ eziyetinde ilk karar: Duruşmaya gitmeyen sanıklar...

2022 yılında gerçekleşen olayda, yoğun bakımda yatan yaşlı kadın Nermin Zeren'in yüzüne hastane görevlilerince para konularak korkutulduğu, eziyet ettikleri ve aşağılayıcı davranışlarda bulunulduğuna dair video büyük tepki topladı.

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SON DAKİKA - Türkiye’yi ayağa kaldıran ’yoğun bakım’ eziyetinde ilk karar: Duruşmaya gitmeyen sanıklar...

Çalışanların yaşlı hastaya kan donduran, insanlık dışı yaptığı muamele kan dondurdu.

SON DAKİKA - Türkiye’yi ayağa kaldıran ’yoğun bakım’ eziyetinde ilk karar: Duruşmaya gitmeyen sanıklar...

Yemek borusundan delik açılmış, konuşamayacak haldeki yaşlı bir kadına hakaret eden hastane personeli, yüzüne paralar attığı kadınla dalga geçerken videoya çekti.

SON DAKİKA - Türkiye’yi ayağa kaldıran ’yoğun bakım’ eziyetinde ilk karar: Duruşmaya gitmeyen sanıklar...

Görüntülerdeki hakaret, küfür ve kötü muamele yürekleri sızlattı.

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