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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Twitter çöktü mü? Twitter neden neden çöktü ve hata verdi, erişim sorunu düzeldi mi? AÇIKLAMA GELDİ!
Giriş Tarihi: 11.02.2022 21:24 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 19:10

SON DAKİKA: Twitter çöktü mü? Twitter neden neden çöktü ve hata verdi, erişim sorunu düzeldi mi? AÇIKLAMA GELDİ!

SON DAKİKA: Twitter'da yaşanan erişim sorunu hakkında açıklama geldi ve sorun düzeldi. Türkiye ve dünya üzerinde milyonlarca kullanıcısı olan Twitter'a erişim sorunu yaşandı. Twitter hesaplarına giren kullanıcılar karşılaştıkları 'Bir hata oluştu ama endişelenmene gerek yok, senden kaynaklanmıyor. Tekrar deneyin' uyarısının ardından ''Twitter çöktü mü, Twitter neden açılmıyor ve ne zaman düzelecek'' sorularına cevap arıyor. Peki, Twitter çöktü mü, twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek sorularına ilişkin açıklama geldi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

SON DAKİKA: Twitter çöktü mü? Twitter neden neden çöktü ve hata verdi, erişim sorunu düzeldi mi? AÇIKLAMA GELDİ!

SON DAKİKA: Twitter çöktü mü sorusu milyonlarca kullanıcı tarafından araştırılıyor. Dünya çapında pek çok kullanıcısı olan Twitter akşam saatlerinde kesinti nedeniyle gündeme geliyor. Twitter neden açılmıyor ve ne zaman düzelecek sorusu yanıt ararken uygulamadaki kesinti sona erdi. Kısa süreli kesintinin ardından şirketin açıklama yapması ve sorunun kaynağını bildirmesi bekleniyor. İşte Twitter çöktü mü sorusunun yanıtına ilişkin detaylar.

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Twitter uygulamasında kısa süreli bir kesinti meydana geldi. Kesintinin kaynağı henüz belli olmazken uygulamaya girişte yaşanan sıkıntı sona erdi. Uygulamanın kullanıcıları yaşanan erişim sıkıntısına ilişkin bir açıklama olup olmadığını "Twitter çöktü mü?" sorusuyla araştırıyor. İşte kesintiye ilişkin detaylar ve Twitter neden açılmıyor ve ne zaman düzelecek sorusunun yanıtı!

SON DAKİKA: Twitter çöktü mü? Twitter neden neden çöktü ve hata verdi, erişim sorunu düzeldi mi? AÇIKLAMA GELDİ!

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Twitter'da geçtiğimiz dakikalarda bir kesinti meydana geldi. Kesintinin nedenine ilişkin açıklamalar takip edilirken kullanıcılar sorunun ne zaman düzeleceğine ilişkin araştırma yapıyor.

Hata ekranında 'yenile' ve 'çıkış yap' butonlarının yanı sıra "Bir hata oluştu ama endişelenme gerek yok, senden kaynaklanmıyor. Tekrar deneyelim" ifadeleri yer alıyor.

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SON DAKİKA: Twitter çöktü mü? Twitter neden neden çöktü ve hata verdi, erişim sorunu düzeldi mi? AÇIKLAMA GELDİ!

TWİTTER NEDEN AÇILMIYOR, AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Kesintinin kaynağı ve çözüm önerisi hakkında henüz bir bilgi verilmedi.

Twitter'da yaşanan kesintiye ilişkin güncel gelişmeler az sonra haberimizde yer alacak.

SON DAKİKA: Twitter çöktü mü? Twitter neden neden çöktü ve hata verdi, erişim sorunu düzeldi mi? AÇIKLAMA GELDİ!

TWİTTER UYGULAMASI MOBİLDE VE MASAÜSTÜNDE HATA VERİYOR!

Söz konusu problemin masaüstü sürümde yaşandığı, Twitter uygulamasında sorun olmadığı bildiriliyor ancak bazı kullanıcılar uygulamada da sıkıntı yaşıyor.

SON DAKİKA: Twitter çöktü mü? Twitter neden neden çöktü ve hata verdi, erişim sorunu düzeldi mi? AÇIKLAMA GELDİ!

TWİTTER ERİŞİM SORUNU ÇÖZÜLDÜ!

Uygulamaya girişte karşılaşılan "Bir hata oluştu" uyarısı son buldu. Kullanıcılar tarafından bildirilen Twitter'a mobilden ve masaüstünden erişim sorunu ortadan kalktı.

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