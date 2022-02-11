SON DAKİKA: Twitter çöktü mü? Twitter neden neden çöktü ve hata verdi, erişim sorunu düzeldi mi? AÇIKLAMA GELDİ!

SON DAKİKA: Twitter'da yaşanan erişim sorunu hakkında açıklama geldi ve sorun düzeldi. Türkiye ve dünya üzerinde milyonlarca kullanıcısı olan Twitter'a erişim sorunu yaşandı. Twitter hesaplarına giren kullanıcılar karşılaştıkları 'Bir hata oluştu ama endişelenmene gerek yok, senden kaynaklanmıyor. Tekrar deneyin' uyarısının ardından ''Twitter çöktü mü, Twitter neden açılmıyor ve ne zaman düzelecek'' sorularına cevap arıyor. Peki, Twitter çöktü mü, twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek sorularına ilişkin açıklama geldi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…