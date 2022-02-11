SON DAKİKA: Twitter çöktü mü? Twitter neden neden çöktü ve hata verdi, erişim sorunu düzeldi mi? AÇIKLAMA GELDİ!

SON DAKİKA: Twitter çöktü mü sorusu milyonlarca kullanıcı tarafından araştırılıyor. Dünya çapında pek çok kullanıcısı olan Twitter akşam saatlerinde kesinti nedeniyle gündeme geliyor. Twitter neden açılmıyor ve ne zaman düzelecek sorusu yanıt ararken uygulamadaki kesinti sona erdi. Kısa süreli kesintinin ardından şirketin açıklama yapması ve sorunun kaynağını bildirmesi bekleniyor. İşte Twitter çöktü mü sorusunun yanıtına ilişkin detaylar.

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Twitter uygulamasında kısa süreli bir kesinti meydana geldi. Kesintinin kaynağı henüz belli olmazken uygulamaya girişte yaşanan sıkıntı sona erdi. Uygulamanın kullanıcıları yaşanan erişim sıkıntısına ilişkin bir açıklama olup olmadığını "Twitter çöktü mü?" sorusuyla araştırıyor. İşte kesintiye ilişkin detaylar ve Twitter neden açılmıyor ve ne zaman düzelecek sorusunun yanıtı!