SON DAKİKA! Uçaklar için ’sistem’ geliştirdiğini iddia etmişti! Türbülans Çiğdem hakkında flaş karar

Son dakika haberi... Uçakları türbülansa girmeden önce uyaran bir algoritma geliştirdiğini ve CAFA Chip adını verdiği bir çiple bunu engellediğini öne süren Çiğdem İ'nin kendisini akademisyen olarak tanıtıp önce akrabalarını ardından da çevresindeki birçok kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı iddia edilmişti.