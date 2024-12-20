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SON DAKİKA! Uçaklar için 'sistem' geliştirdiğini iddia etmişti! Türbülans Çiğdem hakkında flaş karar
Giriş Tarihi: 20.12.2024 09:30
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024
09:52
SON DAKİKA! Uçaklar için 'sistem' geliştirdiğini iddia etmişti! Türbülans Çiğdem hakkında flaş karar
Son dakika haberi: Uçaklar türbülansa girmeden önce uyaran bir çip yaptığını iddia ederek başta en yakın akrabaları, iş adamları ve pilotlarında aralarında bulunduğu onlarca kişiyi milyonlarca lira dolandıran Çiğdem İ. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Görüldüğü yerde yakalanıp tutuklanacak.