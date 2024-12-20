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Haberler Yaşam SON DAKİKA! Uçaklar için 'sistem' geliştirdiğini iddia etmişti! Türbülans Çiğdem hakkında flaş karar
Giriş Tarihi: 20.12.2024 09:30 Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 09:52

SON DAKİKA! Uçaklar için 'sistem' geliştirdiğini iddia etmişti! Türbülans Çiğdem hakkında flaş karar

Son dakika haberi: Uçaklar türbülansa girmeden önce uyaran bir çip yaptığını iddia ederek başta en yakın akrabaları, iş adamları ve pilotlarında aralarında bulunduğu onlarca kişiyi milyonlarca lira dolandıran Çiğdem İ. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Görüldüğü yerde yakalanıp tutuklanacak.

Yunus Emre KAVAK
SON DAKİKA! Uçaklar için ’sistem’ geliştirdiğini iddia etmişti! Türbülans Çiğdem hakkında flaş karar

Son dakika haberi... Uçakları türbülansa girmeden önce uyaran bir algoritma geliştirdiğini ve CAFA Chip adını verdiği bir çiple bunu engellediğini öne süren Çiğdem İ'nin kendisini akademisyen olarak tanıtıp önce akrabalarını ardından da çevresindeki birçok kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı iddia edilmişti.

SON DAKİKA! Uçaklar için ’sistem’ geliştirdiğini iddia etmişti! Türbülans Çiğdem hakkında flaş karar

SABAH Gazetesinin gündeme taşıdığı vurgun iddiasında, aradan aylar geçmesine rağmen mağdurlara hiç para ödemesi yapmayan Çiğdem İ'nin ürettiği çip için Zeytinburnu'nda geçtiğimiz yıl 11 Eylül'de şirket kurduğu ve İstanbul Ticaret Odasına kaydettirdiği öğrenilmişti. Bu sayede yeni mağdurlarla vurgunun boyutunun 100 milyon lirayı bulacağı öne sürülmüştü.

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SON DAKİKA! Uçaklar için ’sistem’ geliştirdiğini iddia etmişti! Türbülans Çiğdem hakkında flaş karar

GÖRÜLDÜĞÜ YERDE YAKALANACAK

Aralarında kendi akrabaları, pilotları ve iş adamlarının da bulunduğu Türbülans vurgunu davasının dün görülen duruşmasında Çiğdem İ. Hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

SON DAKİKA! Uçaklar için ’sistem’ geliştirdiğini iddia etmişti! Türbülans Çiğdem hakkında flaş karar

Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya gitmeyen Çiğdem İ. hakkında Tutuklamaya Yönelik Yakalama emri çıkartılmasına karar verdi.

SON DAKİKA! Uçaklar için ’sistem’ geliştirdiğini iddia etmişti! Türbülans Çiğdem hakkında flaş karar

İstanbul ili sınırlarında yakalanırsa aynı mahkemeye hazır bulundurulmasına il dışında yakalanırsa SEGBİS kanalıyla mahkemeyle irtibat kurulmasına karar verildi.

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