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Haberler Yaşam Son dakika | Ünlü finans uzmanı Aysun Mercan'a büyük tuzak: Görüntüler ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 26.05.2022 06:57 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 06:59

Son dakika | Ünlü finans uzmanı Aysun Mercan'a büyük tuzak: Görüntüler ortaya çıktı!

Son dakika: Tele-dolandırıcı kurbanı finans uzmanı Aysun Mercan, Kadıköy'deki yarım milyon dolarlık dairesini "Tapu kadastroda operasyon var, evini satman gerekiyor" denince sattığını söyledi. Öte yandan şüphelinin görüntüsü, güvenlik kamera kayıtlarından da tespit edildi.

DİLEK YAMAN DEMİR
Son dakika | Ünlü finans uzmanı Aysun Mercan’a büyük tuzak: Görüntüler ortaya çıktı!

Son dakika... Tele-dolandırıcıların son kurbanı, Türkiye'de bulunan bir Japon bankasının yönetim kurulu üyesi Aysun Mercan oldu. Özellikle 60 yaş üstü kişileri hedefine alan dolandırıcılar, 28 Ocak- 9 Şubat arasında, ünlü finans uzmanının 270 bin euro ve 150 bin dolarını almakla kalmadı.

Son dakika | Ünlü finans uzmanı Aysun Mercan’a büyük tuzak: Görüntüler ortaya çıktı!

Kadıköy'de yarım milyon dolar tutarındaki dairesini bile sattırdı. Mercan'ın bankadan havale yaptığı kişinin kimliğinin Ankara'da ikamet eden Oğuzhan Avcı (29) isimli kişi olduğu saptandı.

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Son dakika | Ünlü finans uzmanı Aysun Mercan’a büyük tuzak: Görüntüler ortaya çıktı!

Emniyet güçleri yaptığı incelemelerde, Mercan'ın elden parayı teslim ettiği maskeli şahsın görüntüsü de güvenlik kamera kayıtlarından tespit edilirken, şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Toplamda 15 milyon liraya yakın dolandırılan finans uzmanı Aysun Mercan'ın ifadesine SABAH ulaştı.

Son dakika | Ünlü finans uzmanı Aysun Mercan’a büyük tuzak: Görüntüler ortaya çıktı!

KUYUMCU SOYGUNUNDA KİMLİĞİNİZ BULUNDU

28 Ocak günü 3 adet farklı numaradan arandığını söyleyen Mercan, telefondaki kişilerin kendisini Kadıköy Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı komiser ve savcı Fuat Oktay Uysal olarak tanıttığını belirtti. "Bana Kadıköy'deki kuyumcu soygununda kimliğimin soyguncular tarafından bırakıldığını söylediler.

Son dakika | Ünlü finans uzmanı Aysun Mercan’a büyük tuzak: Görüntüler ortaya çıktı!

Ayrıca FETÖ, soygun, şantaj suçlarına karışan örgütün eline geçtiğini söylediler ve kimlik bilgilerimi kullanarak daha büyük suçlara karışabileceğimi söylediler" diyen Mercan, yaşadığı korku dolu anları tek tek anlattı.

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