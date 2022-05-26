Son dakika | Ünlü finans uzmanı Aysun Mercan’a büyük tuzak: Görüntüler ortaya çıktı!

Son dakika... Tele-dolandırıcıların son kurbanı, Türkiye'de bulunan bir Japon bankasının yönetim kurulu üyesi Aysun Mercan oldu. Özellikle 60 yaş üstü kişileri hedefine alan dolandırıcılar, 28 Ocak- 9 Şubat arasında, ünlü finans uzmanının 270 bin euro ve 150 bin dolarını almakla kalmadı.