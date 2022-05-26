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Son dakika | Ünlü finans uzmanı Aysun Mercan'a büyük tuzak: Görüntüler ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 26.05.2022 06:57
Güncelleme Tarihi: 26.05.2022
06:59
Son dakika | Ünlü finans uzmanı Aysun Mercan'a büyük tuzak: Görüntüler ortaya çıktı!
Son dakika: Tele-dolandırıcı kurbanı finans uzmanı Aysun Mercan, Kadıköy'deki yarım milyon dolarlık dairesini "Tapu kadastroda operasyon var, evini satman gerekiyor" denince sattığını söyledi. Öte yandan şüphelinin görüntüsü, güvenlik kamera kayıtlarından da tespit edildi.