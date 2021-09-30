SON DAKİKA: Ünlü şarap firmasının varisi Emre Mays öldürülmüştü! Oğlunu katlettikleri anneye “acı var mı” diye sordu

Dayısının kendilerine olan borçlarını ödemedikleri için aralarında husumet oluştuğunu söyleyen Muhammed Kutlu, olayda ölen Ozan Tekcan ile yaralanan Batuhan Karanlıkoğlu tarafından daha önce bıçaklandığını, annesinin ısrarı üzerine şikayetini geri çekince bu iki saldırganın cezaevinden çıktığını anlattı.