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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Ünlü şarap firmasının varisi Emre Mays öldürülmüştü! Oğlunu katlettikleri anneye “acı var mı” diye sordu
Giriş Tarihi: 30.09.2021 15:08 Güncelleme Tarihi: 30.09.2021 15:30

SON DAKİKA: Ünlü şarap firmasının varisi Emre Mays öldürülmüştü! Oğlunu katlettikleri anneye “acı var mı” diye sordu

Son dakika haberi: İstanbul Şişli'de 19 yaşındaki Ozan Tekcan'ın ölümüyle sonuçlanan iki akraba ailenin çatışmasına ilişkin davada olay çıktı. Sanıklardan Davut Kutlu, "Planlayarak öldürmüş olsak, gece evlerinin önünde pusuya yatardık. Şu an ailecek 4 erkek cezaevindeyiz. Dışarda ailenin kadınlarına bakacak kimse yok. Plan bunun neresinde? Sürekli kardeşimin yanlışlıkla vurduğu Emre Mays cinayeti dile getiriliyor. Bütün olaylar Tekcan ailesinden kaynaklanmaktadır" dedi. İki aile arasındaki çatışmada oğlu ölen Şerife Tekcan ise saldırganların anneleri olan Döndü Kutlu'nun da tutuklanmasını istedi. Tutuksuz yargılanan Döndü Kutlu, mahkeme çıkışında oğulları ölen Tekcan çiftine "Acı var mı" diye sordu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

FATİH ULAŞ
SON DAKİKA: Ünlü yarap firmasının varisi Emre Mays öldürülmüştü! Oğlunu katlettikleri anneye “acı var mı” diye sordu

Akraba olan Kutlu ve Tekcan ailesinin 22 Aralık 2020'deki çatışması sırasında Muhammed Kutlu, Ozan Tekcan'ı öldürmüş, 7 Ocak 2020'deki çatışmalarında ise Akın Kutlu, yanlışlıkla ünlü şarap firması sahibi Figen Mays ile Randolp Ward Mays çiftinin 17 yaşındaki oğlu Emre Tyler Mays'ı Şişli Etfal Hastanesinin acil servis girişinde öldürmüştü.

SON DAKİKA: Ünlü yarap firmasının varisi Emre Mays öldürülmüştü! Oğlunu katlettikleri anneye “acı var mı” diye sordu

Ozan Tekcan'ı öldüğü olaya ilişkin İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada tutuklu sanıklar Davut Kutlu, Muhammed Kutlu, Gazi Kutlu ve tutuksuz sanık Döndü Kutlu ile tarafların avukatı duruşmaya katıldı.

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SON DAKİKA: Ünlü yarap firmasının varisi Emre Mays öldürülmüştü! Oğlunu katlettikleri anneye “acı var mı” diye sordu

Maktul Ozan Tekcan'ın annesi Şerife Tekcan ile babası Hacı Tekcan ve avukatları da duruşmada hazır bulundu.

SON DAKİKA: Ünlü yarap firmasının varisi Emre Mays öldürülmüştü! Oğlunu katlettikleri anneye “acı var mı” diye sordu

"BABAMA VURDU"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Muhammed Kutlu, kebapçı olduğunu, 2019'da dayısı Hacı Tekcan ile kardeşi Davut Kutlu'nun birlikte dükkan açtıklarını, anlaşmazlığa düştükleri için bir süre sonra ortaklığı bitirdiklerini söyledi.

SON DAKİKA: Ünlü yarap firmasının varisi Emre Mays öldürülmüştü! Oğlunu katlettikleri anneye “acı var mı” diye sordu

Dayısının kendilerine olan borçlarını ödemedikleri için aralarında husumet oluştuğunu söyleyen Muhammed Kutlu, olayda ölen Ozan Tekcan ile yaralanan Batuhan Karanlıkoğlu tarafından daha önce bıçaklandığını, annesinin ısrarı üzerine şikayetini geri çekince bu iki saldırganın cezaevinden çıktığını anlattı.

SON DAKİKA