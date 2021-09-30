HaberlerYaşamSON DAKİKA: Ünlü şarap firmasının varisi Emre Mays öldürülmüştü! Oğlunu katlettikleri anneye “acı var mı” diye sordu
Giriş Tarihi: 30.09.2021 15:08Güncelleme Tarihi: 30.09.2021 15:30
SON DAKİKA: Ünlü şarap firmasının varisi Emre Mays öldürülmüştü! Oğlunu katlettikleri anneye “acı var mı” diye sordu
Son dakika haberi: İstanbulŞişli'de 19 yaşındaki Ozan Tekcan'ın ölümüyle sonuçlanan iki akraba ailenin çatışmasına ilişkin davada olay çıktı. Sanıklardan Davut Kutlu, "Planlayarak öldürmüş olsak, gece evlerinin önünde pusuya yatardık. Şu an ailecek 4 erkek cezaevindeyiz. Dışarda ailenin kadınlarına bakacak kimse yok. Plan bunun neresinde? Sürekli kardeşimin yanlışlıkla vurduğu Emre Mays cinayeti dile getiriliyor. Bütün olaylar Tekcan ailesinden kaynaklanmaktadır" dedi. İki aile arasındaki çatışmada oğlu ölen Şerife Tekcan ise saldırganların anneleri olan Döndü Kutlu'nun da tutuklanmasını istedi. Tutuksuz yargılanan Döndü Kutlu, mahkeme çıkışında oğulları ölen Tekcan çiftine "Acı var mı" diye sordu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...