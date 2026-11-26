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Son dakika | Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme: Şarkıcı Ceylan Kaya tutuklandı
Giriş Tarihi: 26.11.2026 09:37
Güncelleme Tarihi: 26.11.2026 09:42
Son dakika | Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme: Şarkıcı Ceylan Kaya tutuklandı
Son dakika haberi: Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Ceylan Kaya, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklandı. Aralarında Burcu Özberk ve Özcan Deniz'in de bulunduğu 9 şüpheli ise yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.