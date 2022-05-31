Haberler
Yaşam
Son dakika | Ünlüleri ve instagram fenomenlerine milyonlarca liralık 'geçmişi silme' dolandırıcılığı!
Giriş Tarihi: 31.05.2022 07:38
Güncelleme Tarihi: 31.05.2022
07:39
Son dakika | Ünlüleri ve instagram fenomenlerine milyonlarca liralık 'geçmişi silme' dolandırıcılığı!
Son dakika haberler: Ünlüleri şoke eden dolandırıcılık! 'Hakkınızdaki olumsuz haberi kaldırtacağız' vaadiyle ünlülerden milyonlarca lira alıp, medya kuruluşlarına da sözde mahkemeden çıkarılmış sahte erişim engeli kararı gönderdiği ileri sürülen İlknur Ö. ile Uğur Y. tutuklandı. İşte filmleri aratmayacak dolandırıcılığın hikayesi