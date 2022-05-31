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Haberler Yaşam Son dakika | Ünlüleri ve instagram fenomenlerine milyonlarca liralık 'geçmişi silme' dolandırıcılığı!
Giriş Tarihi: 31.05.2022 07:38 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 07:39

Son dakika | Ünlüleri ve instagram fenomenlerine milyonlarca liralık 'geçmişi silme' dolandırıcılığı!

Son dakika haberler: Ünlüleri şoke eden dolandırıcılık! 'Hakkınızdaki olumsuz haberi kaldırtacağız' vaadiyle ünlülerden milyonlarca lira alıp, medya kuruluşlarına da sözde mahkemeden çıkarılmış sahte erişim engeli kararı gönderdiği ileri sürülen İlknur Ö. ile Uğur Y. tutuklandı. İşte filmleri aratmayacak dolandırıcılığın hikayesi

ATAKAN IRMAK
DİLEK YAMAN DEMİR
Son dakika | Ünlüleri ve instagram fenomenlerine milyonlarca liralık ’geçmişi silme’ dolandırıcılığı!

Son dakika haberler: Instagram fenomeni Zeynep Özbayrak ve birçok ünlü isme dolandırıcılık şoku... Geçtiğimiz aylarda bazı yayın organlarına gönderilen maillerde, ellerinde erişim engeli olduğunu ileri süren bazı şüpheliler, bazı haberlerin kaldırılmasını talep etti. Ardından söz konusu kurumları arayan şüpheliler, ellerinde mahkeme kararı olmasına rağmen haberleri kaldırmayan kurum çalışanlarını tehdit etti.

İşte filmleri aratmayacak dolandırıcılığın çarpıcı detayları

Son dakika | Ünlüleri ve instagram fenomenlerine milyonlarca liralık ’geçmişi silme’ dolandırıcılığı!

20 ÜNLÜ İSİMLE PAZARLIĞA OTURDU!

İddialara göre ünlüleri hedef alan şebeke, önce sahte belge hazırlayarak medya gruplarını kandırmaya çalıştı. Instagram fenomeni Zeynep Özbayrak, Prof. Dr. Yalçın Karakoca gibi 20'ye yakın ünlü isimle pazarlığa oturdu. Gönderilen maillerde ise ünlü ceza avukatı Prof. Dr. Ersan Şen'in isminin kullanıldığı ileri sürüldü. Artan şikayetler üzerine durum inceleme altına alındı. Kurumlara gönderilen sözde kararların, 'gerçek mahkemelerce' gönderilmediği, sahte olduğu belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

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Son dakika | Ünlüleri ve instagram fenomenlerine milyonlarca liralık ’geçmişi silme’ dolandırıcılığı!

SAHTE MAHKEME KARARLARI İLE ERİŞİM ALDILAR

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını derinleştirdi. Bahsi geçen maillerle ulusal yayın organlarına gönderilen erişim engeli taleplerinin elle hazırlanan sahte belgeler olduğu ortaya konuldu.

Son dakika | Ünlüleri ve instagram fenomenlerine milyonlarca liralık ’geçmişi silme’ dolandırıcılığı!

Belgelerin orijinal Sulh Ceza Hâkimliği kararlarıyla bire bir benzerlik gösterdiği, mahkeme adı, hâkim ve kâtip adı, sicil bilgileri yer alırken, kararda kaldırılmak istenen haberlerin linklerine yer verildi.

Son dakika | Ünlüleri ve instagram fenomenlerine milyonlarca liralık ’geçmişi silme’ dolandırıcılığı!

AVUKATLAR HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILDI

Maillerde ismi kullanılan ve mağdur sıfatıyla ifadesi alınan Prof. Dr. Ersan Şen, mail hesabının kendi isim ve soy isim bilgileriyle oluşturulsa da kendisi tarafından kullanılmadığını aktardı.

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