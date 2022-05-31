Son dakika haberler: Instagram fenomeni Zeynep Özbayrak ve birçok ünlü isme dolandırıcılık şoku... Geçtiğimiz aylarda bazı yayın organlarına gönderilen maillerde, ellerinde erişim engeli olduğunu ileri süren bazı şüpheliler, bazı haberlerin kaldırılmasını talep etti. Ardından söz konusu kurumları arayan şüpheliler, ellerinde mahkeme kararı olmasına rağmen haberleri kaldırmayan kurum çalışanlarını tehdit etti.

İşte filmleri aratmayacak dolandırıcılığın çarpıcı detayları