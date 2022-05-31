Haberler Yaşam SON DAKİKA: Uşak’ta alkollü sürücü dehşet saçtı! Buse Mısra Uğurlu ve Sude Ürer’in feci ölümü!

Giriş Tarihi: 31.05.2022 01:25 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 02:09

Son dakika haberleri…. Uşak'ta korkunç bir olay yaşandı. Karşıdan karşıya geçen 2 üniversite öğrencisi Buse Mısra Uğurlu (25) ve Sude Ürer, seyir halindeki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. İki gencin devlet yurdunda aynı odayı paylaştığı öğrenilirken arkadaşlarının hayatını kaybettiğini duyan sıra arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Otomobil sürücüsü Hüseyin K. ise ağrı yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan kontrolde sürücünün 1.4 promil alkollü olduğu tespit edildi. İşte son dakika haberinin detayları…