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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Uşak’ta alkollü sürücü dehşet saçtı! Buse Mısra Uğurlu ve Sude Ürer’in feci ölümü!
Giriş Tarihi: 31.05.2022 01:25 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 02:09

SON DAKİKA: Uşak’ta alkollü sürücü dehşet saçtı! Buse Mısra Uğurlu ve Sude Ürer’in feci ölümü!

Son dakika haberleri…. Uşak'ta korkunç bir olay yaşandı. Karşıdan karşıya geçen 2 üniversite öğrencisi Buse Mısra Uğurlu (25) ve Sude Ürer, seyir halindeki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. İki gencin devlet yurdunda aynı odayı paylaştığı öğrenilirken arkadaşlarının hayatını kaybettiğini duyan sıra arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Otomobil sürücüsü Hüseyin K. ise ağrı yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan kontrolde sürücünün 1.4 promil alkollü olduğu tespit edildi. İşte son dakika haberinin detayları…

BERKAN ÇETİN
SON DAKİKA: Uşak’ta alkollü sürücü dehşet saçtı! Buse Mısra Uğurlu ve Sude Ürer’in feci ölümü!

Alınan bilgiye göre, Uşak istikametinden İzmir istikametine seyir halindeki Hüseyin K.'nin (28) kullandığı 64 AH 424 plakalı otomobil, yurtlarına gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Buse Mısra Uğurlu (25) ve Sude Ürer'e (23) çarptı.

SON DAKİKA: Uşak’ta alkollü sürücü dehşet saçtı! Buse Mısra Uğurlu ve Sude Ürer’in feci ölümü!

Çarpma sonucunda otomobil, benzinliğin içerisindeki tıra çarparak durabildi. İhbarlar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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SON DAKİKA: Uşak’ta alkollü sürücü dehşet saçtı! Buse Mısra Uğurlu ve Sude Ürer’in feci ölümü!

BUSE MISRA UĞURLU VE SUDE ÜRER HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri üniversite öğrencisi Buse Mısra Uğurlu ve Sude Ürer'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

SON DAKİKA: Uşak’ta alkollü sürücü dehşet saçtı! Buse Mısra Uğurlu ve Sude Ürer’in feci ölümü!

ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Otomobil sürücüsü Hüseyin K. ise ağrı yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan kontrolde sürücünün 1.4 promil alkollü olduğu tespit edildi.

SON DAKİKA: Uşak’ta alkollü sürücü dehşet saçtı! Buse Mısra Uğurlu ve Sude Ürer’in feci ölümü!

YURTTA AYNI ODAYI PAYLAŞAN GENÇLERİN KADERİ DE AYNI OLDU

Kazada hayatını kaybeden iki üniversite öğrencisinin oda arkadaşı olduğu ve Buse Mısra Uğurlu'nun Sanat Tarihi bölümü 3. sınıf, Sude Ürer'in ise Gazetecilik bölümü 3. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

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