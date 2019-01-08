Son dakika Valilik açıklamaları! Bu illerde yarın okullar tatil!

1-ADIYAMAN Besni Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava koşullarından dolayı yarın ilçe genelindeki ilk ve orta dereceli okulların 1 gün tatil edildiği belirtildi. Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir ise yaptığı açıklamada, 'Yoğun kar yağışından dolayı İlçe hıfzısıhha kurulu tarafından (9 Ocak Çarşamba günü) yarın ilçe genelinde tüm okullarımız için tatil kararı alınmıştır' ifadelerini kullandı. AKSARAY İl genelinde okullar tatil. AMASYA İl genelinde okullar yarın tatil. BİNGÖL İl genelinde yarın okullar tatil. BİTLİS İl genelinde yarın okullar tatil. ÇANAKKALE Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildi. DÜZCE Düzce'de de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.