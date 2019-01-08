Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Son dakika Valilik açıklamaları! Bu illerde yarın okullar tatil!

Son dakika Valilik açıklamaları! Bu illerde yarın okullar tatil!

Giriş Tarihi: 08.01.2019 20:17 Güncelleme Tarihi: 08.01.2019 21:16
Son dakika Valilik açıklamaları! Bu illerde yarın okullar tatil!

1-ADIYAMAN

Besni Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava koşullarından dolayı yarın ilçe genelindeki ilk ve orta dereceli okulların 1 gün tatil edildiği belirtildi. Gölbaşı İlçe Müdürü Ali Şeyh Özdemir ise yaptığı açıklamada, "Yoğun kar yağışından dolayı İlçe hıfzısıhha kurulu tarafından (9 Ocak Çarşamba günü) yarın ilçe genelinde tüm okullarımız için tatil kararı alınmıştır" ifadelerini kullandı.

Son dakika Valilik açıklamaları! Bu illerde yarın okullar tatil!

AKSARAY

İl genelinde okullar tatil.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Valilik açıklamaları! Bu illerde yarın okullar tatil!

İl genelinde okullar yarın tatil.

Son dakika Valilik açıklamaları! Bu illerde yarın okullar tatil!

İl genelinde yarın okullar tatil.

Son dakika Valilik açıklamaları! Bu illerde yarın okullar tatil!

İl genelinde yarın okullar tatil.

Son dakika Valilik açıklamaları! Bu illerde yarın okullar tatil!

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildi.

Son dakika Valilik açıklamaları! Bu illerde yarın okullar tatil!

Düzce'de de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

BİZE ULAŞIN