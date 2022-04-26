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Haberler Yaşam Son dakika | Ve teröristler için yolun sonu! Kandil yok edilecek
Giriş Tarihi: 26.04.2022 07:16 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 07:17

Son dakika | Ve teröristler için yolun sonu! Kandil yok edilecek

Son dakika haberler: Pençe-Kilit Operasyonu birinci haftasını doldurdu. Öldürülen terörist sayısı 56 oldu. Bölgede 3 bin civarında terörist olduğu hesaplanırken operasyonun Kandil'e uzanacağı öğrenildi. Terör örgütü elebaşlarının kaçacak delik aradığı Kandil'de operasyon paniği yaşanırken Türkiye bir kritik adım daha attı ve bölgede önemli bir siyasi adım atılarak destek sözü alındı. İşte Pençe-Kilit ve terörle mücadeleye ilişkin SABAH'ın edindiği son dakika bilgileri

ZÜBEYDE YALÇIN
Son dakika | Ve teröristler için yolun sonu! Kandil yok edilecek

Son dakika haberler: Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya yönelik başlattığı Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir hafta geride kalırken önemli detaylar da ortaya çıktı. Mehmetçiğin teröristleri temizlemek için 50-60 kilometre derinliğe ineceği, bütün geçiş yollarını tutarak örgütün nefes borusunu kesmeyi planladığı öğrenildi. Buna göre nihai hedef Kandil olacak.

İşte Pençe-Kilit operasyonu başta olmak üzere terörle mücadele kapsamındaki tüm operasyonlara ve Türkiye'nin attığı kritik adıma ilişkin son dakika gelişmeleri...

Son dakika | Ve teröristler için yolun sonu! Kandil yok edilecek

TERÖR BİTME NOKTASINDA; 3 BİN PKK'LI BULUNUYOR: Operasyondan önce bölgedeki kamp, mağara, terörist sayısıyla ilgili tüm detaylar tek tek belirlendi. Kamplar, mağaralar tespit edildi. Operasyon yapılacak bölgede 3 bin civarında terörist olduğu hesaplandı.

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Son dakika | Ve teröristler için yolun sonu! Kandil yok edilecek

SON DAKİKA | BARZANİ'NİN DESTEĞİ ALINDI: Barzani ile görüşüldü, desteği alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Barzani ile yaptığı görüşmede de konu değerlendirildi. Şu anda alanda Barzani birlikleri, aşağı kaçan yani KDP bölgesine kaçan teröristlerin geçişlerini engelliyor.

Son dakika | Ve teröristler için yolun sonu! Kandil yok edilecek

BİTENE KADAR ORADA: Mehmetçik, bu hedeflerin yerine getirilmesi ve Kandil'in tamamen imha edilmesi için operasyondan sonra geri çekilmeyecek.



Son dakika | Ve teröristler için yolun sonu! Kandil yok edilecek

Kuzey Irak'ta sınıra yakın bölgelerde geçici kontrol merkezleri kurulacak. Geçici üsler için PKK'nın geçiş yolları, vadi girişleri gibi alanlar tercih edilecek. Nihai sonuca ulaşana kadar Mehmetçik buralarda kalmaya devam edecek.

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