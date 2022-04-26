Son dakika haberler: Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya yönelik başlattığı Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir hafta geride kalırken önemli detaylar da ortaya çıktı. Mehmetçiğin teröristleri temizlemek için 50-60 kilometre derinliğe ineceği, bütün geçiş yollarını tutarak örgütün nefes borusunu kesmeyi planladığı öğrenildi. Buna göre nihai hedef Kandil olacak.



İşte Pençe-Kilit operasyonu başta olmak üzere terörle mücadele kapsamındaki tüm operasyonlara ve Türkiye'nin attığı kritik adıma ilişkin son dakika gelişmeleri...