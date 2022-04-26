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Son dakika | Ve teröristler için yolun sonu! Kandil yok edilecek
Giriş Tarihi: 26.04.2022 07:16
Güncelleme Tarihi: 26.04.2022
07:17
Son dakika | Ve teröristler için yolun sonu! Kandil yok edilecek
Son dakika haberler: Pençe-Kilit Operasyonu birinci haftasını doldurdu. Öldürülen terörist sayısı 56 oldu. Bölgede 3 bin civarında terörist olduğu hesaplanırken operasyonun Kandil'e uzanacağı öğrenildi. Terör örgütü elebaşlarının kaçacak delik aradığı Kandil'de operasyon paniği yaşanırken Türkiye bir kritik adım daha attı ve bölgede önemli bir siyasi adım atılarak destek sözü alındı. İşte Pençe-Kilit ve terörle mücadeleye ilişkin SABAH'ın edindiği son dakika bilgileri