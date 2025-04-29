SON DAKİKA | Vicdan sızlatan tahliye! Tehdit ettiği ve cinsel saldırıda bulunmuştu: 45 yıl isteniyordu 5 ayda çıktı

Polise başvuran N. T., cinsel saldırıya ve şiddete uğradığını, ayrıca tehdit edildiğini belirterek, Çakıcı'nın kendisine attığı ve bu iddiaları kanıtlayan ses kayıtları ile mesajları da delil olarak sundu. Bunun üzerine gözaltına alınan Çakıcı, geçen 16 Ağustos'ta tutuklandı.