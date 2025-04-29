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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Vicdan sızlatan tahliye! Tehdit ettiği ve cinsel saldırıda bulunmuştu: 45 yıl isteniyordu 5 ayda çıktı
Giriş Tarihi: 29.04.2025 07:38 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 07:41

SON DAKİKA | Vicdan sızlatan tahliye! Tehdit ettiği ve cinsel saldırıda bulunmuştu: 45 yıl isteniyordu 5 ayda çıktı

Son dakika haberi: Konya'da, sabıkalı olduğunu öğrenince kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisine şiddet uygulayıp, tehdit ettiği ve cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Metin Çakıcı, 45 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, sadece 5 ay tutuklu kaldıktan sonra, "Suçun vasfı, delil durumu, tutuklama tarihi, tutuklamanın beklenen amacına ulaşması ve suç vasfının değişme ihtimali" göz önüne alınarak, adli kontrolle tahliye edildi.

TOLGA YANIK
SON DAKİKA | Vicdan sızlatan tahliye! Tehdit ettiği ve cinsel saldırıda bulunmuştu: 45 yıl isteniyordu 5 ayda çıktı

Son dakika haberi: Konya'da yaşayan Metin Çakıcı (43), geçen yıl arkadaş ortamında tanıştığı N. T. (41) ile görüşmeye başladı.

SON DAKİKA | Vicdan sızlatan tahliye! Tehdit ettiği ve cinsel saldırıda bulunmuştu: 45 yıl isteniyordu 5 ayda çıktı

Bir süre sonra N.T.'nin bir kadın arkadaşı, Çakıcı'nın sabıkalı olduğunu ve cezaevinde yattığını söyledi. Bunun üzerine N. T., görüşmeyi bitirmeye karar verdi.

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SON DAKİKA | Vicdan sızlatan tahliye! Tehdit ettiği ve cinsel saldırıda bulunmuştu: 45 yıl isteniyordu 5 ayda çıktı

Ancak bunu kabul etmeyen Çakıcı, N.T.'ye şiddet uygulamaya başladı. Rezil etmekle tehdit edip zorla buluşarak, birçok kez cinsel saldırıda bulundu.

SON DAKİKA | Vicdan sızlatan tahliye! Tehdit ettiği ve cinsel saldırıda bulunmuştu: 45 yıl isteniyordu 5 ayda çıktı

Polise başvuran N. T., cinsel saldırıya ve şiddete uğradığını, ayrıca tehdit edildiğini belirterek, Çakıcı'nın kendisine attığı ve bu iddiaları kanıtlayan ses kayıtları ile mesajları da delil olarak sundu. Bunun üzerine gözaltına alınan Çakıcı, geçen 16 Ağustos'ta tutuklandı.

SON DAKİKA | Vicdan sızlatan tahliye! Tehdit ettiği ve cinsel saldırıda bulunmuştu: 45 yıl isteniyordu 5 ayda çıktı

45 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma da ise hakkında "Zincirleme nitelikli cinsel saldırı", "Zincirleme kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Kadına karsı basit yaralama", "Zincirleme tehdit" ve "Zincirleme hakaret" suçlarından 45 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.