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SON DAKİKA | Vicdan sızlatan tahliye! Tehdit ettiği ve cinsel saldırıda bulunmuştu: 45 yıl isteniyordu 5 ayda çıktı
Giriş Tarihi: 29.04.2025 07:38
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025
07:41
SON DAKİKA | Vicdan sızlatan tahliye! Tehdit ettiği ve cinsel saldırıda bulunmuştu: 45 yıl isteniyordu 5 ayda çıktı
Son dakika haberi: Konya'da, sabıkalı olduğunu öğrenince kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisine şiddet uygulayıp, tehdit ettiği ve cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Metin Çakıcı, 45 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, sadece 5 ay tutuklu kaldıktan sonra, "Suçun vasfı, delil durumu, tutuklama tarihi, tutuklamanın beklenen amacına ulaşması ve suç vasfının değişme ihtimali" göz önüne alınarak, adli kontrolle tahliye edildi.