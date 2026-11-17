AKREDİTE ACENTE KOTALARI SATIN ALINDI

Şüpheli Aleyna Darcan'ın beyanına göre şebeke, Yunanistan gibi ülkelerin vize randevularını çözmek için Bursa'daki Seven Go ve Gezinomi gibi resmi akredite acentelerin kotalarını kullandı. İşlem başına 200 euro ödenen bu yöntemle dosyalar "içeriden randevu" süsü verilerek bu acenteler üzerinden sunuldu.

17 BİN TL ŞİRKETE, 500 BİN TL ŞAHSİ HESABA

Mali inceleme raporlarında müşteriye resmi görünüm vermek için vize hizmet bedelinin yalnızca 17 bin lirası şirket hesabına yatırıldı. Kalan 500 bin lira ise "Vize Bedeli" açıklamasıyla doğrudan şüphelinin şahsi hesabına aktarıldı. Randevu alınamadığında yapılan iadelerde ise yalnızca bankadan yatan küçük ilk taksitin iade edilmiş gösterildiği, kayıt dışı toplanan ana paraya el konulduğu veya yüksek kur farkı kesintileri yapıldığı anlaşıldı.

"38 TANE RANDEVUYU TEK SEFERDE ALDIM"

Bünyamin Çalışkan'ın el konulan telefonunda, WhatsApp ve Telegram üzerinde yüzlerce farklı ülkeye ait vize grubu kurduğu veya yönettiği belirlendi. "Miraç" isimli bir grup yöneticisiyle yaptığı yazışmada, "Eskiden başvuru merkezinde güvenlik sistemlerini yazıyordum. Bana iftira atıldı, ben de iftiraları boşa çıkarmamak için bot sektörüne girdim. 38 tane randevuyu tek seferde aldım" diyerek övündüğü tespit edildi. Çalışkan'ın bu gruplarda Schengen randevularını kişi başı 70-100 euroya, ABD randevu öne çekmelerini 80-100 dolara, İngiltere randevularını 50 euroya sattığı da dosyada yer aldı. MASAK analizine göre hesaplarına bin 176 işlemle toplam 10 milyon 379 bin 347 lira girdi.

JANDARMA UYARDI "ŞÜPHELİLERİN YURT DIŞINA KAÇMA RİSKİ VAR"

Jandarma'nın tespitlerinden biri, bot yazılımlar ve evrakta sahtecilikle normal şartlarda vize alamayacak kişilerin, hatta hakkında yargılama devam eden veya yurt dışı çıkış yasağı bulunanların dahi yurt dışına çıkabilme ihtimali oldu. Sahte belge ve isimler hazırlanarak bu kişilerin yurtdışına çıkarabilme riski olduğu değerlendirerek savcılığa bildirildi. Uluslararası düzeyde güvenlik krizine yol açabileceği uyarısı yapıldı.