Son Dakika: X (Twitter) çöktü mü, neden giriş yapılmıyor? 24 Mayıs X erişim sorunu ile ilgili son gelişmeler

X ÇÖKTÜ MÜ?

Bazı kullanıcılarda ise "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene." uyarısı çıkıyor. Problemin nedenine dair henüz bir açıklama yapılmazken sorunun teknik altyapıdan mı yoksa genel bir kesintiden mi kaynaklandığı netlik kazanmadı.