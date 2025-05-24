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Haberler Yaşam Son Dakika: X (Twitter) çöktü mü, neden giriş yapılmıyor? 24 Mayıs X erişim sorunu ile ilgili son gelişmeler
Giriş Tarihi: 24.05.2025 15:51 Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 15:54

Son Dakika: X (Twitter) çöktü mü, neden giriş yapılmıyor? 24 Mayıs X erişim sorunu ile ilgili son gelişmeler

Kullanıcılar, "X" olarak bilinen eski Twitter uygulamasına erişimde problemler yaşadıklarını bildirdi. Sosyal medya üzerinde birçok kişi, platforma giriş yapamadıklarını ve içerik akışının güncellenmediğini belirterek yaşanan erişim sorununu paylaştı. Peki, X (Twitter) çöktü mü, neden giriş yapılmıyor? İşte, 24 Mayıs X erişim sorunu ile ilgili son gelişmeler.

Son Dakika: X Twitter çöktü mü, neden giriş yapılmıyor? 24 Mayıs X erişim sorunu ile ilgili son gelişmeler

24 Mayıs Cumartesi günü, milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) erişim problemleriyle karşı karşıya kaldı. Kullanıcılar, akışın yenilenmemesi ve gönderilerin yüklenmemesi gibi sorunlarla gündeme geldi. Peki, 24 Mayıs'ta X platformu neden açılmıyor ve sorun ne zaman çözülecek? İşte tüm detaylar...

Son Dakika: X Twitter çöktü mü, neden giriş yapılmıyor? 24 Mayıs X erişim sorunu ile ilgili son gelişmeler

X ÇÖKTÜ MÜ?

Bazı kullanıcılarda ise "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene." uyarısı çıkıyor. Problemin nedenine dair henüz bir açıklama yapılmazken sorunun teknik altyapıdan mı yoksa genel bir kesintiden mi kaynaklandığı netlik kazanmadı.

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Son Dakika: X Twitter çöktü mü, neden giriş yapılmıyor? 24 Mayıs X erişim sorunu ile ilgili son gelişmeler

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

24 Mayıs X erişim sorunu ile ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi. Resmi bir açıklama yapıldığında detaylar haberimize eklenecektir.

Son Dakika: X Twitter çöktü mü, neden giriş yapılmıyor? 24 Mayıs X erişim sorunu ile ilgili son gelişmeler

TWİTTER NE ZAMAN DÜZELECEK?
Twitter'da yaşanan erişim problemleriyle ilgili henüz resmi makamlar tarafından bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili resmi bir duyuru geldiği takdirde haberlerde yer verilecektir.

Son Dakika: X Twitter çöktü mü, neden giriş yapılmıyor? 24 Mayıs X erişim sorunu ile ilgili son gelişmeler