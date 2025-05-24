Haberler
Yaşam
Son Dakika: X (Twitter) çöktü mü, neden giriş yapılmıyor? 24 Mayıs X erişim sorunu ile ilgili son gelişmeler
Giriş Tarihi: 24.05.2025 15:51
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025
15:54
Son Dakika: X (Twitter) çöktü mü, neden giriş yapılmıyor? 24 Mayıs X erişim sorunu ile ilgili son gelişmeler
Kullanıcılar, "X" olarak bilinen eski Twitter uygulamasına erişimde problemler yaşadıklarını bildirdi. Sosyal medya üzerinde birçok kişi, platforma giriş yapamadıklarını ve içerik akışının güncellenmediğini belirterek yaşanan erişim sorununu paylaştı. Peki, X (Twitter) çöktü mü, neden giriş yapılmıyor? İşte, 24 Mayıs X erişim sorunu ile ilgili son gelişmeler.