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Haberler Yaşam Son dakika: Yağmur Sarnıç yakalandı! Eski futbolcu Emre Aşık ile davalık olmuştu!
Giriş Tarihi: 31.08.2022 12:40 Güncelleme Tarihi: 31.08.2022 12:40

Son dakika: Yağmur Sarnıç yakalandı! Eski futbolcu Emre Aşık ile davalık olmuştu!

Son dakika haberi: Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç hakkında 6 ayrı dosyadan yakalama kararı bulunuyordu. Her yerde aranan Yağmur Sarnıç Küçükçekmece'de yakalanarak gözaltına alındı. İşte son dakika haberinin detayları…

BÜŞRA ÇOBAN
Son dakika: Yağmur Sarnıç yakalandı! Eski futbolcu Emre Aşık ile davalık olmuştu!

Son dakika haberi: Eski futbolcu Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç 2,5 yıl süren çekişmeli boşanma davasının ardından mahkeme boşanmalarına ve üç çocuğun velayetinin ise baba Emre Aşık'a verilmesine karar vermişti.

Son dakika: Yağmur Sarnıç yakalandı! Eski futbolcu Emre Aşık ile davalık olmuştu!

Boşanma kararının istinaf edilmesi üzerine çift henüz resmi olarak boşanmadı.

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Son dakika: Yağmur Sarnıç yakalandı! Eski futbolcu Emre Aşık ile davalık olmuştu!

Taraflar arasındaki anlaşmazlıklar son bulmadı.

Son dakika: Yağmur Sarnıç yakalandı! Eski futbolcu Emre Aşık ile davalık olmuştu!

Çift arasındaki karşılıklı suçlamalarla birlikte onlarca dava ve soruşturma açıldı.

Son dakika: Yağmur Sarnıç yakalandı! Eski futbolcu Emre Aşık ile davalık olmuştu!

Yağmur Sarnıç hakkında 6 ayrı dosyadan yakalama kararı çıkarılmıştı.

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