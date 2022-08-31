Son dakika: Yağmur Sarnıç yakalandı! Eski futbolcu Emre Aşık ile davalık olmuştu!

Son dakika haberi: Eski futbolcu Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç 2,5 yıl süren çekişmeli boşanma davasının ardından mahkeme boşanmalarına ve üç çocuğun velayetinin ise baba Emre Aşık'a verilmesine karar vermişti. Boşanma kararının istinaf edilmesi üzerine çift henüz resmi olarak boşanmadı. Taraflar arasındaki anlaşmazlıklar son bulmadı. Çift arasındaki karşılıklı suçlamalarla birlikte onlarca dava ve soruşturma açıldı. Yağmur Sarnıç hakkında 6 ayrı dosyadan yakalama kararı çıkarılmıştı. SON DAKİKA: YAĞMUR SARNIÇ YAKALANDI Yağmur Sarnıç bugün Küçükçekmece'de yakalanarak gözaltına alındı. Sarnıç'ın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na getirilmesi bekleniyor.