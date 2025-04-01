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SON DAKİKA: Yapay zeka ile milyonluk vurgun! Akılalmaz tezgah: Deepfake ile oluşturup dolandırdılar
Giriş Tarihi: 01.04.2025 06:35
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025
06:37
SON DAKİKA: Yapay zeka ile milyonluk vurgun! Akılalmaz tezgah: Deepfake ile oluşturup dolandırdılar
Son dakika haberi: Türkiye'deki bir yazılım şirketi, yapay zeka destekli sahte bir müşteri tarafından dolandırıldı. Zoom'da görüntülü görüştüler, şirket tescil belgeleri paylaşıldı, sözleşmeler imzalandı, proje teslim edildi. Kodlar gitti, para gelmedi. Dolandırılan firmanın yöneticisi "Bizim geliştirdiğimiz yapay zekâyı bile kandırdılar" dedi.