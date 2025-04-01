SON DAKİKA: Yapay zeka ile milyonluk vurgun! Akılalmaz tezgah: Deepfake ile oluşturup dolandırdılar

Son dakika haberi: Yapay zekâ teknolojisi o kadar hızlı ilerledi ki, neredeyse her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Artık pek çok alanda yapay zekânın kolaylaştırıcı ve yön gösterici özelliklerinden faydalanıyor. Ancak yapay zekâyı suç aracı olarak kullanmak isteyenler de boş durmuyor. Çeşitli yöntemlerle yapay zekâ teknolojileri dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıyor. Yapay zeka üzerinden dolandırılma vakaları Türkiye'de de baş göstermeye başladı. Ankara'da faaliyet gösteren, 17 kişilik kadrosuyla özel yazılım çözümleri sunan bir KOBİ yapay zeka ile oluşturulmuş bir bot müşteri tarafından dolandırıldı.



