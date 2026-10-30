Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yaşam Son Dakika | Yeni Partili belediyede borç sarmalı! Sayıştay denetimi skandalları gözler önüne serdi
Giriş Tarihi: 30.10.2026 07:53 Güncelleme Tarihi: 30.10.2026 07:54

Son Dakika | Yeni Partili belediyede borç sarmalı! Sayıştay denetimi skandalları gözler önüne serdi

Son dakika haberi... Yeni Partili Bilecik Belediyesi'ndeki Sayıştay denetimi, mali skandalları gözler önüne serdi. Ödenmeyen ve yüksek faiz işleyen SGK prim borçları, usulsüz doğrudan teminler ve artan borç batağının belediyeyi iflasın eşiğine getirdiği ortaya çıktı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
MUHARREM DOĞANTEZ
  • ABONE OL
Son Dakika | Yeni Partili belediyede borç sarmalı! Sayıştay denetimi skandalları gözler önüne serdi

Son dakika haberi! Belediyelerde her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Sayıştay denetimlerine ait raporlar tamamlandı. Yeni Partili Bilecik Belediyesine ait Sayıştay raporu, Belediye ile Belediyeye bağlı iştiraklerin mali durumlarında yaşanan içler acısı tabloyu gözler önüne serdi. KAYI A.Ş.'de 2020 yılında 300 kişi çalışırken, Başkan Subaşı'nın ve eşinin akrabalarıyla doldurulan şirkette 2025 yılında çalışan sayısının 413 kişiye ulaştığı görüldü.

Son Dakika | Yeni Partili belediyede borç sarmalı! Sayıştay denetimi skandalları gözler önüne serdi

Şirketin personel maaşlarını ödemekte zorlandığı, çalışanların SGK primlerinin dahi ödenmediği ve Belediye ile KAYI A.Ş. arasındaki mali ilişkilerin tam bir borç sarmalına dönüştüğü ortaya çıktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son Dakika | Yeni Partili belediyede borç sarmalı! Sayıştay denetimi skandalları gözler önüne serdi

SUBAŞI GELDİ BORÇ BATAĞI BAŞLADI

Sayıştay raporuna göre belediye şirketi KAYI A.Ş.'nin en son kar ettiği yıl 2022 yılı oldu. 2022 yılında 1 milyon 335 bin TL kar eden şirket, Melek Mızrak Subaşı'nın yönetiminde eş, dost ve akraba alımlarıyla birlikte her yıl zarar etmeye başladı. Şirket, 2023 yılında 10 milyon 172 bin TL, 2024 yılında 46 milyon 780 bin TL ve 2025 yılında 102 milyon 536 bin TL zarar etti. Böylece şirketin toplam zararı 164 milyon 63 bin TL'ye yükseldi. Şirket, "teknik iflasın" eşiğine geldi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Son Dakika | Yeni Partili belediyede borç sarmalı! Sayıştay denetimi skandalları gözler önüne serdi

TAŞINMAZLAR SGK FAİZLERİNE GİTTİ

Raporun en dikkat çeken ayrıntılarından biri de SGK borçları oldu. KAYI A.Ş.'nin en büyük mali yükümlülük ihlalinin, prim borçlarının SGK'ya zamanında yatırılmamasından kaynaklandığı belirtildi.

Son Dakika | Yeni Partili belediyede borç sarmalı! Sayıştay denetimi skandalları gözler önüne serdi

Biriken ana prim borcu 162 milyon 120 bin TL'ye yükselirken, prim borcu faizleri ise 76 milyon 335 bin TL'ye çıktı. Şirketin SGK'ya olan toplam borcunun 238 milyon 455 bin TL olduğu tespit edildi.

Son Dakika | Yeni Partili belediyede borç sarmalı! Sayıştay denetimi skandalları gözler önüne serdi

Zamanında ödenmeyen primler yüzünden belediye, 21 taşınmazından oldu. Başkan Subaşı, mülkiyeti belediyeye ait olan 21 adet taşınmazı, 76 milyon 896 bin TL karşılığında prim borcu faizlerine karşılık SGK'ya devretti. Raporda, tüm bunlara rağmen borç sarmalının giderek büyümeye devam ettiğine vurgu yapıldı.

#YENİ PARTİ #SGK

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA