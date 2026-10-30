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Son Dakika | Yeni Partili belediyede borç sarmalı! Sayıştay denetimi skandalları gözler önüne serdi
Giriş Tarihi: 30.10.2026 07:53
Güncelleme Tarihi: 30.10.2026 07:54
Son Dakika | Yeni Partili belediyede borç sarmalı! Sayıştay denetimi skandalları gözler önüne serdi
Son dakika haberi... Yeni Partili Bilecik Belediyesi'ndeki Sayıştay denetimi, mali skandalları gözler önüne serdi. Ödenmeyen ve yüksek faiz işleyen SGK prim borçları, usulsüz doğrudan teminler ve artan borç batağının belediyeyi iflasın eşiğine getirdiği ortaya çıktı.