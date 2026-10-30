Son Dakika | Yeni Partili belediyede borç sarmalı! Sayıştay denetimi skandalları gözler önüne serdi

SUBAŞI GELDİ BORÇ BATAĞI BAŞLADI

Sayıştay raporuna göre belediye şirketi KAYI A.Ş.'nin en son kar ettiği yıl 2022 yılı oldu. 2022 yılında 1 milyon 335 bin TL kar eden şirket, Melek Mızrak Subaşı'nın yönetiminde eş, dost ve akraba alımlarıyla birlikte her yıl zarar etmeye başladı. Şirket, 2023 yılında 10 milyon 172 bin TL, 2024 yılında 46 milyon 780 bin TL ve 2025 yılında 102 milyon 536 bin TL zarar etti. Böylece şirketin toplam zararı 164 milyon 63 bin TL'ye yükseldi. Şirket, "teknik iflasın" eşiğine geldi.