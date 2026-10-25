Son dakika | Yeni Partili Melek Mızrak Subaşı belediyeyi aile şirketine çevirdi! Sayıştay raporunda şok detay

Bilecik'te 2021'de gerçekleştirilen rüşvet ve yolsuzluk operasyonunun ardından dönemin CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin'in görevden alınmasıyla başkan vekili olan Melek Mızrak Subaşı, 2024'teki seçimleri kazanarak başkan oldu.

Yaklaşık 5 yıldır yönettiği belediyeye kendisinin ve eşinin akrabalarını işe alan Subaşı, bunla da yetinmeyerek, çok sayıda CHP'li ismin eş ve yakınlarını da belediye iştiraklerine doldurdu.