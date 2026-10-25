Haberler
Galeri
Yaşam
Son dakika | Yeni Partili Melek Mızrak Subaşı belediyeyi aile şirketine çevirdi! Sayıştay raporunda şok detay
Giriş Tarihi: 25.10.2026 07:32
Güncelleme Tarihi: 25.10.2026 07:33
Son dakika | Yeni Partili Melek Mızrak Subaşı belediyeyi aile şirketine çevirdi! Sayıştay raporunda şok detay
Son dakika haberi: Bilecik Belediye Başkanı Yeni Partili Melek Mızrak Subaşı, belediye ve iştiraklerini, eş, dost ve akrabalarla doldurdu. Mevzuatlara göre, personel giderlerininin bütçesinin yüzde 40'ını aşamaması gereken belediyenin son Sayıştay raporunda, personel giderlerinin yüzde 63'üne ulaştığı yer aldı. Bilecik Belediyesi'ndeki liyakatsiz işe alım ve atamalar yeniden tartışma konusu oldu.