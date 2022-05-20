Haberler Yaşam SON DAKİKA: Yeni sigara zammı var mı? Mayıs 2022 Güncel En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Giriş Tarihi: 20.05.2022 07:07 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 07:07

SON DAKİKA: Yeni sigara zammı var mı? Mayıs 2022 Güncel En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

2022 yılı için sigaraya toplamda üç kere zam geldi. Ocak ve Mart aylarının ardından son olarak Mayıs ayının başında yapılan artışın ardından tütün ürünü kullanıcıları yeni sigara fiyatlarını öğrenmek istiyor. Toplamda bu zamana kadar yapılan 8 liralık artışın ardından vatandaşlar "Yeni sigara zammı var mı? Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?" sorularına yanıt arıyor. Peki; Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte Mayıs 2022 Philip Morris, BAT ve JTİ marka sigara zammı son durum bilgileri.