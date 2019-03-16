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Son dakika: Yeni Zelanda cami saldırısını düzenleyen terörist mahkemede bunu yaptı!

Son dakika: Yeni Zelanda cami saldırısını düzenleyen terörist mahkemede bunu yaptı!

Dün Cuma namazı sonrası Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde bulunan iki camiye silahlı saldırı düzenleyerek 49 kişiyi şehit eden ve 40 kişiyi yaralayan saldırgan Tarrant mahkemeye çıktı. Tüm dünyayı yasa boğan korkunç saldırının ardından ilk defa görüntülenen 49 kişinin katili mahkemedeki hareketleriyle dikkat çekti. İşte ilk duruşmadan görüntüler ve detaylar...

Giriş Tarihi: 16.03.2019 11:06 Güncelleme Tarihi: 16.03.2019 12:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





