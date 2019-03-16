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  • Son dakika: Yeni Zelanda cami saldırısını düzenleyen terörist mahkemede bunu yaptı!

Son dakika: Yeni Zelanda cami saldırısını düzenleyen terörist bunu yaptı!

Dün Cuma namazı sonrası Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde bulunan iki camiye silahlı saldırı düzenleyerek 49 kişiyi şehit eden ve 40 kişiyi yaralayan saldırgan Tarrant mahkemeye çıktı. Tüm dünyayı yasa boğan korkunç saldırının ardından ilk defa görüntülenen 49 kişinin katili mahkemedeki hareketleriyle dikkat çekti. İşte ilk duruşmadan görüntüler ve detaylar...

Giriş Tarihi: 16.03.2019 11:06 Güncelleme Tarihi: 16.03.2019 12:18
Son dakika: Yeni Zelanda cami saldırısını düzenleyen terörist mahkemede bunu yaptı!

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Al Noor ve Linwood Camilerinde cuma namazı sırasında 49 kişiyi katledip 40 kişiyi yaralayan Avustralyalı Tarrant, cinayet suçlamasıyla mahkemeye çıkartıldı.

Yeni Zelanda cami saldırısını düzenleyen terörist mahkemede bunu yaptı!

Yeni Zelanda cami saldırısını düzenleyen terörist mahkemede bunu yaptı!

Mahkemeye çıkarılan terörist cinayetten gözaltına alındı.

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Yeni Zelanda cami saldırısını düzenleyen terörist mahkemede bunu yaptı!

Yeni Zelanda cami saldırısını düzenleyen terörist mahkemede bunu yaptı!

Yoğun güvenlik tedbirleri altında çıkartıldığı terörist Tarrant, kefalet talebinde bulunmadı.

Yeni Zelanda cami saldırısını düzenleyen terörist mahkemede bunu yaptı!

Yeni Zelanda cami saldırısını düzenleyen terörist mahkemede bunu yaptı!

Tarrant'ın, 5 Nisan'a kadar gözaltında tutulmasına hükmedildi.

Yeni Zelanda cami saldırısını düzenleyen terörist mahkemede bunu yaptı!

Yeni Zelanda cami saldırısını düzenleyen terörist mahkemede bunu yaptı!

Tarrant'ın mahkeme salonuna giriş anında yaptığı el işareti dikkatlerden kaçmadı.

Yeni Zelanda cami saldırısını düzenleyen terörist mahkemede bunu yaptı!

Yeni Zelanda cami saldırısını düzenleyen terörist mahkemede bunu yaptı!

Tarrant "Tamam/Halloldu/Her şey yolunda" gibi anlamlara gelen el işareti yaptı.

Yeni Zelanda cami saldırısını düzenleyen terörist mahkemede bunu yaptı!

Yeni Zelanda cami saldırısını düzenleyen terörist mahkemede bunu yaptı!

Öte yandan saldırının gerçekleştiği Christchurch kentinde halk camilerin bulunduğu bölgelere akın etti.

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