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Haberler Yaşam SON DAKİKA… Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanık tahliye edildi: Başsavcılık harekete geçti!
Giriş Tarihi: 25.02.2025 09:24 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 10:02

SON DAKİKA… Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanık tahliye edildi: Başsavcılık harekete geçti!

SON DAKİKA… İstanbul'da SGK'dan para alabilmek için bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk eden, yanlış tedavi ve ihmal ile ölümlerine yol açan Yenidoğan Çetesi çökertildi. Aralarında doktor, hemşire ve ambulans şoförünün de olduğu 46 sanık, dün hakim karşısına getirildi. Yapılan üçüncü duruşmada 4 sanık için adli kontrol şartıyla tahliyesine kararı verildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararı sonrası harekete geçti.

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SON DAKİKA… Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanık tahliye edildi: Başsavcılık harekete geçti!

SON DAKİKA HABERİ… İstanbul'da bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 46 sanığın yargılandığı davanın 3'üncü duruşmanın görülmesine 4'üncü gününde devam edildi.

SON DAKİKA… Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanık tahliye edildi: Başsavcılık harekete geçti!

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

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SON DAKİKA… Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanık tahliye edildi: Başsavcılık harekete geçti!

4 TUTUKLU SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Davanın üçüncü duruşması dördüncü günde tamamlandı. Sanık avukatlarının savunmalarının alınmasının ve ardından ara karar açıklandı.

Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanığın tahliyesine Başsavcılık'tan itiraz | Video

SON DAKİKA… Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanık tahliye edildi: Başsavcılık harekete geçti!

Mahkeme tutuklu sanıklardan Birinci Hastanesi hakları sorumlusu Emine Avcı, ambulans şoförü Hüseyin Gündüz, Esenyurt Reyap Hastanesi'nde medikal muhasebeci Funda Özen, acil çağrı merkezi çalışanı Serdar Yüksel tahliye edildi. Mahkeme eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 21 Nisan saat 10.00'a erteledi.

SON DAKİKA… Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanık tahliye edildi: Başsavcılık harekete geçti!

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin 4 sanığı adli kontrol şartıyla tahliye etmesine itiraz etti.

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