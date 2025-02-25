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SON DAKİKA… Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanık tahliye edildi: Başsavcılık harekete geçti!
Giriş Tarihi: 25.02.2025 09:24
Güncelleme Tarihi: 25.02.2025
10:02
SON DAKİKA… Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanık tahliye edildi: Başsavcılık harekete geçti!
SON DAKİKA… İstanbul'da SGK'dan para alabilmek için bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk eden, yanlış tedavi ve ihmal ile ölümlerine yol açan Yenidoğan Çetesi çökertildi. Aralarında doktor, hemşire ve ambulans şoförünün de olduğu 46 sanık, dün hakim karşısına getirildi. Yapılan üçüncü duruşmada 4 sanık için adli kontrol şartıyla tahliyesine kararı verildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararı sonrası harekete geçti.