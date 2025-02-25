SON DAKİKA… Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanık tahliye edildi: Başsavcılık harekete geçti!

SON DAKİKA HABERİ… İstanbul'da bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 46 sanığın yargılandığı davanın 3'üncü duruşmanın görülmesine 4'üncü gününde devam edildi.