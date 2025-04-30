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Son dakika: Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! 10 tutuklu sanık tahliye edildi
Giriş Tarihi: 30.04.2025 15:34
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025
15:34
Son dakika: Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! 10 tutuklu sanık tahliye edildi
Son dakika haberleri: İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen Yenidoğan Çetesi davasında ara karar açıklandı. 29'u tutuklu 58 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanıklardan 10'u tahliye edildi. Dava 30 Hazirana ertelendi.