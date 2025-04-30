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Haberler Yaşam Son dakika: Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! 10 tutuklu sanık tahliye edildi
Giriş Tarihi: 30.04.2025 15:34 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 15:34

Son dakika: Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! 10 tutuklu sanık tahliye edildi

Son dakika haberleri: İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen Yenidoğan Çetesi davasında ara karar açıklandı. 29'u tutuklu 58 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanıklardan 10'u tahliye edildi. Dava 30 Hazirana ertelendi.

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Son dakika: Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! 10 tutuklu sanık tahliye edildi

Son dakika haberleri: İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen Yenidoğan Çetesi davasında ara karar açıklandı.

Son dakika: Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! 10 tutuklu sanık tahliye edildi

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada, sanık avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

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Son dakika: Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! 10 tutuklu sanık tahliye edildi

10 TUTUKLU SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar sekreterler Aslı Alemdağ, Müberra Palabıyık, Senanur Ünlü, Gözde Polat, hemşire Deniz Korkmaz, hasta sevklerini yapan Fehmi Alperen, Silivri Kolan Hastanesinin mesul müdürü ve başhekimi Bener Mansuroğlu, sağlık memuru Remzi Karaca,

Son dakika: Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! 10 tutuklu sanık tahliye edildi

Esenyurt Belediyesinde Sağlık İşleri Müdürü olarak çalıştığını söyleyen tutuklu sanık Renas Kılıç, TRG Hospitalist Hastanesi idari müdürü Murat Mantuş tahliye edildi. Tahliye olan sanıklar hakkında yurt dışına çıkmama ve imza atma olacak şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulandı.

Son dakika: Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! 10 tutuklu sanık tahliye edildi

5 SANIĞIN ADLİ KONTROL ŞARTI KALDIRILDI

Mahkeme sanıklar sekreter Gözde Kul Yadigar, başhemşire Hilal Vatansever, başhekim İbrahim Oktay, garson Meryem Küçükoğlu ve hemşire Tuğba Özkaynak'ın ise adli kontrol şartlarının kaldırılmasına hükmetti.