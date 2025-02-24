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SON DAKİKA... Yenidoğan Çetesi davasında ara karar açıklanıyor! Gözler mahkeme heyetinde İşte istenen cezalar!
Giriş Tarihi: 24.02.2025 12:40
Güncelleme Tarihi: 24.02.2025
13:00
SON DAKİKA... Yenidoğan Çetesi davasında ara karar açıklanıyor! Gözler mahkeme heyetinde İşte istenen cezalar!
SON DAKİKA... İstanbul'da SGK'dan para almak için yenidoğan bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk eden ve göz göre göre ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi çökertildi. Örgüt liderliğini Fırat Sarı'nın yaptığı çetenin yargılandığı davanın 3'üncü duruşmasının görülmesine devam edildi. Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği davada bugün ara kararın açıklanması bekleniyor…