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Haberler Yaşam SON DAKİKA... Yenidoğan Çetesi davasında ara karar açıklanıyor! Gözler mahkeme heyetinde İşte istenen cezalar!
Giriş Tarihi: 24.02.2025 12:40 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 13:00

SON DAKİKA... Yenidoğan Çetesi davasında ara karar açıklanıyor! Gözler mahkeme heyetinde İşte istenen cezalar!

SON DAKİKA... İstanbul'da SGK'dan para almak için yenidoğan bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk eden ve göz göre göre ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi çökertildi. Örgüt liderliğini Fırat Sarı'nın yaptığı çetenin yargılandığı davanın 3'üncü duruşmasının görülmesine devam edildi. Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği davada bugün ara kararın açıklanması bekleniyor…

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SON DAKİKA... Yenidoğan Çetesi davasında ara karar açıklanıyor! Gözler mahkeme heyetinde İşte istenen cezalar!

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 46 sanığın yargılandığı davanın 3'üncü duruşmanın görülmesine 4'üncü gününde devam ediliyor. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

SON DAKİKA... Yenidoğan Çetesi davasında ara karar açıklanıyor! Gözler mahkeme heyetinde İşte istenen cezalar!

ARA KARAR AÇIKLANIYOR!

Öte yandan davanın bugün görülen duruşmasında, sanık avukatlarının savunmalarının alınması ve ardından ara karar açıklanması bekleniyor. Duruşmada sanık avukatlarının savunması tamamlandı. Ara karar için duruşmaya 2 saat ara verildi.

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SON DAKİKA... Yenidoğan Çetesi davasında ara karar açıklanıyor! Gözler mahkeme heyetinde İşte istenen cezalar!

İŞTE İSTENEN CEZALAR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 47 sanığa ve 19 sağlık kuruluşuna yer verilirken 10 bebeğin ise hayatını kaybettiği belirtildi. İddianamede Fırat Sarı liderliğindeki ve yöneticiliğini İlker Gönen ile Gıyasettin Mert Özdemir'in yaptığı suç örgütünün esas amacının işletmesini devir aldıkları yeni doğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini bertaraf ederek doluluğunu sağlamak, hastaların basamakları ile oynama yaparak SGK'dan üst sınırdan ödeme almak olduğu açıklandı.

SON DAKİKA... Yenidoğan Çetesi davasında ara karar açıklanıyor! Gözler mahkeme heyetinde İşte istenen cezalar!

İddianamede çetenin hastaların mevcut durumlarını, evrak işlemlerine farklı yansıtarak (entübe olanı entübe olmayan, entübe olmayanı entübe olan, kullanılmayan ilaçları kullanılmış şekilde) gibi yöntemlerle evrak sahteciliği yapıp SGK'ya fatura ettiği, hastaların mevcut durumlarını olduğundan daha ağır göstererek daha uzun süre yatış sağlayıp SGK'dan yüksek ücret tahsil ettiği ve bazı hasta yakınlarından fazladan ücret adı altında para almak gibi işlemlerle maddi çıkar elde ettiği de aktarıldı.

SON DAKİKA... Yenidoğan Çetesi davasında ara karar açıklanıyor! Gözler mahkeme heyetinde İşte istenen cezalar!

Hazırlanan iddianamede yer alan şüphelilerin çoğunun sağlık çalışanı olduğu ve kazanılan kardan bu çalışanların da aldığı belirtildi. İddianamede 112 sevk sistemi bertaraf edildiği için bebek hastaların uygun sağlık hizmeti almasını sağlayacak hastanelere sevki yerine şüphelilerin seçtiği örgüt adına karlı gördüğü hastanelere yatışının yapıldığı, bu noktada amacın bebeklerin sağlık durumunun iyileştirilmesi değil maddi olarak en fazla kazanç elde edilmesi olduğu belirtildi.

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